Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила

САЩ обаче няма да се откажат от намерението си да поемат контрола над датската територия
Не със сила, а чрез преговори – така Доналд Тръмп обясни намерението си да придобие Гренландия.
"Искам незабавни преговори за придобиване на Гренландия. Няма нищо лошо в това. Такова нещо е правено и преди. Това не е заплаха за НАТО, а силно ще подсили сигурността на Алианса. Ако се замислите, никой не може да оспори. Даваме толкова много на НАТО, а получаваме толкова малко в замяна", каза американският президент.
По думите му, САЩ нямат намерение да използват сила за придобиване на Гренландия, но няма и да се откажат от намерението си да поемат контрола над датската територия, за да построят "Златен купол".
Тръмп цитира и генералния секретар на НАТО Марк Рюте: "Наричат ме татенце". "Единственото, което искам, е парче лед, което обаче е много важно за опазването на световния мир. Не ги моля за нещо кой знае какво. Проблемът с НАТО е, че ние сме зад тях 100%, но не съм сигурен, че те ще направят същото за нас, ако някой ни нападне."