Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила

Не със сила, а чрез преговори – така Доналд Тръмп обясни намерението си да придобие Гренландия.

"Искам незабавни преговори за придобиване на Гренландия. Няма нищо лошо в това. Такова нещо е правено и преди. Това не е заплаха за НАТО, а силно ще подсили сигурността на Алианса. Ако се замислите, никой не може да оспори. Даваме толкова много на НАТО, а получаваме толкова малко в замяна", каза американският президент.

По думите му, САЩ нямат намерение да използват сила за придобиване на Гренландия, но няма и да се откажат от намерението си да поемат контрола над датската територия, за да построят "Златен купол".