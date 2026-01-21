Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско

Огромно количество мъртва риба е открита в едно от най-големите рибовъдни стопанства у нас - в близост до карловското село Войнягово.

Сигналът е подаден от собствениците на фирмата на тел. 112 за това, че водата има горчив вкус и във въздуха се носи задушлива миризма. От фирмата твърдят, че нанесените щети са за над милион и половина лева, защото е умъртвена хиляди тонове риба. Според собствениците рибата не е опасна за човешкото здраве.

От "Басейнова дирекция" - Пловдив посочиха, че първоначално взетите проби на място от водоизточника не показват отклонение от нормите. В началото на следващата седмица ще излязат и лабораторните изследвания, които ще покажат има ли замърсяване и наличие на отровни вещества в рибата от водиоизточника. Сезирани са МОСВ и БАБХ. Прокуратурата започна разследване. По случая е образувано досъдебно производство.