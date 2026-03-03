С носии, гайди и трибагреници: Стотици скиори отбелязаха 3 март в Пампорово

Стотици българи от цялата страна се събраха в Пампорово за голямото ски спускане с народни носии и знамена. Пъстрото шествие е в чест на Националния празник 3 март. Тази година то се провежда за 9-ти път, а участниците бяха рекорден брой. Те се събраха под кулата "Снежанка" и предвождани от трибагреника бавно се спуснаха по туристическата писта до плац "Студенец". Там изпяха химна и се поздравиха с Националния празник.

Какво ви накара на Националния празник да дойдете в Пампорово и да сте облечени по този начин? Невена Стойкова от Варна: "Самата емоция, която се изживява тук на този ден просто е

незабравима и няма как да се пропусне."

Лора Абаджиева от Смолян: "Аз лично за девета поредна година участвам, нямам

пропуск и експериментирам с носиите. Първата носия ми я дадоха от читалището в Смилян, днес

носията ми е дадена от Ансамбъл "Родопа" в Смолян. Имам и мои неща и всъщност за мен е чест

да почувствам различните носии върху себе си, да изследвам и да знам кое каква символика носи." Теодор Василев от Смолян: "И да поговорим на тоя хубав ден не само за свободата и за

това колко е важно да бъдем заедно и да се подкрепяме, ами и за това колко са силни корените ни

и традицията колко е жива и как трябва да я опазим жива."

Снимки: Величка Петкова