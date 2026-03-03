БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С носии, гайди и трибагреници: Стотици скиори отбелязаха 3 март в Пампорово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С носии, гайди и трибагреници: Стотици скиори отбелязаха 3 март в Пампорово
Снимка: Величка Петкова
Стотици българи от цялата страна се събраха в Пампорово за голямото ски спускане с народни носии и знамена. Пъстрото шествие е в чест на Националния празник 3 март. Тази година то се провежда за 9-ти път, а участниците бяха рекорден брой. Те се събраха под кулата "Снежанка" и предвождани от трибагреника бавно се спуснаха по туристическата писта до плац "Студенец". Там изпяха химна и се поздравиха с Националния празник.

Какво ви накара на Националния празник да дойдете в Пампорово и да сте облечени по този начин?

Невена Стойкова от Варна: "Самата емоция, която се изживява тук на този ден просто е
незабравима и няма как да се пропусне."

Лора Абаджиева от Смолян: "Аз лично за девета поредна година участвам, нямам
пропуск и експериментирам с носиите. Първата носия ми я дадоха от читалището в Смилян, днес
носията ми е дадена от Ансамбъл "Родопа" в Смолян. Имам и мои неща и всъщност за мен е чест
да почувствам различните носии върху себе си, да изследвам и да знам кое каква символика носи."

Теодор Василев от Смолян: "И да поговорим на тоя хубав ден не само за свободата и за
това колко е важно да бъдем заедно и да се подкрепяме, ами и за това колко са силни корените ни
и традицията колко е жива и как трябва да я опазим жива."

Снимки: Величка Петкова

Катрин Найденова от Пловдив: "Чувствам се много добре, защото е народен празник и е
освобождението на България от турско робство. И е много препоръчително всички българи да
носят носии, за да оценят празника."

Лидия Найденова от Пловдив: "Наистина е много голям празник за всички деца, това беше
моята дъщеря, тук съм и със сина ми, но абсолютно всички нейни приятели знаят, че 3 март е
Национален празник на България, искат да се съберат заедно, да празнуват заедно, защото това е
ден на решителност, борбеност и чест и всички трябва да сме горди, че сме българи."

