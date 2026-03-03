БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
Чете се за: 03:10 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

За празника: В Стара Загора пренесоха 300-метров български трибагреник

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 01:27 мин.
За празника: В Стара Загора пренесоха 300-метров български трибагреник
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Стара Загора стотици се включиха в паметното шествие "За свободата… да развеем българското знаме!". Те пренесоха на ръце 300-метровия български трибагреник до мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора".

2000 жители на града пренесоха 300-метровият български трибагреник от центъра на Стара Загора до мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора". Те преминаха около 3 км пеша, като колоната беше водена от военнослужещите от Старозагорската бригада.

След това те изкачиха стоте стъпала към мемориалния комплекс, където на това място през 1877 година българското опълчение получава своето бойно кръщение. Под звуците на българския химн, трибагреникът беше издигнат на 50-метровия мемориал. Бяха поднесени много венци и цветя в знак на признателност към всички паднали за свободата на България.

Тържествената програма продължава през целия ден, като тази вечер на мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора" ще се състои 3D мапинг шоу, създадено специално за Националния празник - 3 март по поръчка на общината.

Вижте прякото включване на Десислава Петкова

