ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Столичният район "Надежда" отбеляза 3 март със 100-метров трикольор (СНИМКИ)

от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
район bdquoнадеждаldquo отбеляза март 100 метров трикольор
Снимка: район "Надежда"
Столичният район “Надежда” отбеляза Националния празник на България с "Шествие на свободата".

В деня на празника 100-метров национален флаг извървя пешеходно разстоянието от църквата "Свети дух" в ж.к. "Надежда" 2 до входа на Северния парк.

Пешеходното шествие премина по маршрута: православен храм "Свети дух" - бул. "Ломско щосе" - ул. "Бели Дунав" - входа на Северен парк.

В Северния парк имаше възстановка на подписването на Санстефанския мирен договор и голямо празнично хоро.

снимки: Андрей Радев

