Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при...
Чете се за: 08:00 мин.
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
Чете се за: 03:15 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Варна отбеляза Националния празник (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 00:52 мин.
варна отбеляза националния празник снимки
Снимка: БНТ

Във Варна отбелязаха Националния празник на България. Програмата по повод 3 март започна с тържествен ритуал по издигането на националния флаг пред Катедрален храм “Успение Богородично”.

След това събитията се преместиха в Морската градина. В най-големия парк във Варна се проведе военен ритуал по полагане на венци и цветя пред мемориалните паметници на воините, загинали за свободата на България.

Кулминацията на деня ще бъде тържествената заря-проверка от 19:30 часа на площад "Антон Новак" в Морската градина.

Организатори на проявите са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска митрополия.

снимки: Петър Дойкински, БНТ

#3 март #Национален празник #чествания #Варна

