Варна отбеляза Националния празник (СНИМКИ)

Във Варна отбелязаха Националния празник на България. Програмата по повод 3 март започна с тържествен ритуал по издигането на националния флаг пред Катедрален храм “Успение Богородично”.

След това събитията се преместиха в Морската градина. В най-големия парк във Варна се проведе военен ритуал по полагане на венци и цветя пред мемориалните паметници на воините, загинали за свободата на България.

Кулминацията на деня ще бъде тържествената заря-проверка от 19:30 часа на площад "Антон Новак" в Морската градина.

Организатори на проявите са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска митрополия.

снимки: Петър Дойкински, БНТ