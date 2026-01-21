БНТ
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
13:35, 21.01.2026
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
13:08, 21.01.2026
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
11:31, 21.01.2026
Чете се за: 03:22 мин.
Спортни новини 21.01.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 21.01.2026
Спорт
12:21, 21.01.2026
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в...
12:04, 21.01.2026
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
11:29, 21.01.2026
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
10:51, 21.01.2026
Денят на Тръмп в Давос
10:37, 21.01.2026
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
10:11, 21.01.2026
Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха
09:21, 21.01.2026
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици приключи
#спортни новини
ТОП 24
1
Силна геомагнитна буря удари Земята
2
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
3
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
4
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
6
Три жени загинаха при пожар в София
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 21.01.2026, 06:30 ч.
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 20.01.2026
Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес
17:45, 20.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 20.01.2026
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
10:00, 20.01.2026
9938
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 20.01.2026
Водещи новини
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на...
13:31, 21.01.2026
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
13:05, 21.01.2026
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
12:04, 21.01.2026
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
11:29, 21.01.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
10:37, 21.01.2026
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в...
12:21, 21.01.2026
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
10:51, 21.01.2026
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
12:45, 21.01.2026
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
