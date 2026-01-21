БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 21.01.2026 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 21.01.2026 г., 12:25 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силна геомагнитна буря удари Земята
1
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
2
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
3
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
4
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 21.01.2026, 06:30 ч.
Спортни новини 21.01.2026, 06:30 ч.
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.
Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес
Чете се за: 03:00 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч.
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела" "БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
9938
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ