Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов призна, че спортът му липсва, но постепенно навлиза във форма. Златният медалист от Игрите в Париж се възстанови от операция на рамото.

Борецът присъства на Държавното първенство в Сливен, където неговият брат Рамазан спечели титлата в категория до 74 кг с успех над Петър Петков с 11:1.

"Състезанието минава много добре и ми харесва, че има много фенове. Както винаги в България хората обичат и ценят борбата. Бях уверен, че моят брат ще спечели, ако не се лъжа, той става шампион на България за 15-и път. Той се представи много добре. Надявам се, че тази година за него ще бъде успешна и ще спечели европейското първенство. Всичко зависи от него. Трябва да тренира и да се настрои за победи", сподели той.

Според него участието на няколко турнира, преди световното първенство, ще му позволи да усети тепиха и да изчисти грешките.