Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов призна, че спортът му липсва, но постепенно навлиза във форма. Златният медалист от Игрите в Париж се възстанови от операция на рамото.
Борецът присъства на Държавното първенство в Сливен, където неговият брат Рамазан спечели титлата в категория до 74 кг с успех над Петър Петков с 11:1.
"Състезанието минава много добре и ми харесва, че има много фенове. Както винаги в България хората обичат и ценят борбата. Бях уверен, че моят брат ще спечели, ако не се лъжа, той става шампион на България за 15-и път. Той се представи много добре. Надявам се, че тази година за него ще бъде успешна и ще спечели европейското първенство. Всичко зависи от него. Трябва да тренира и да се настрои за победи", сподели той.
Според него участието на няколко турнира, преди световното първенство, ще му позволи да усети тепиха и да изчисти грешките.
"На мен вече много ми липса борбата, подготовката най-вече. Много ми е интересно да наблюдавам процеса, как навлизам във форма. Това си има своето удоволствие. Мисля си, че след няколко месеца ще съм в добра форма. Аз вече тренирам на тепиха, но без партньори. Доскоро правих само рехабилитации. До световното първенство трябва да участвам на няколко турнира, за да видя къде се намирам и отново да усетя тепиха. Ако има грешки да ги поправя навреме, преди световното първенство", допълни руснакът.
Вижте интервюто във видеото.