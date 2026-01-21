БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Радостин Любомиров
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Олимпийският шампион се възстанови от контузия в рамото.

магомед рамазанов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов призна, че спортът му липсва, но постепенно навлиза във форма. Златният медалист от Игрите в Париж се възстанови от операция на рамото.

Борецът присъства на Държавното първенство в Сливен, където неговият брат Рамазан спечели титлата в категория до 74 кг с успех над Петър Петков с 11:1.

"Състезанието минава много добре и ми харесва, че има много фенове. Както винаги в България хората обичат и ценят борбата. Бях уверен, че моят брат ще спечели, ако не се лъжа, той става шампион на България за 15-и път. Той се представи много добре. Надявам се, че тази година за него ще бъде успешна и ще спечели европейското първенство. Всичко зависи от него. Трябва да тренира и да се настрои за победи", сподели той.

Според него участието на няколко турнира, преди световното първенство, ще му позволи да усети тепиха и да изчисти грешките.

"На мен вече много ми липса борбата, подготовката най-вече. Много ми е интересно да наблюдавам процеса, как навлизам във форма. Това си има своето удоволствие. Мисля си, че след няколко месеца ще съм в добра форма. Аз вече тренирам на тепиха, но без партньори. Доскоро правих само рехабилитации. До световното първенство трябва да участвам на няколко турнира, за да видя къде се намирам и отново да усетя тепиха. Ако има грешки да ги поправя навреме, преди световното първенство", допълни руснакът.

Вижте интервюто във видеото.

#Магомед Рамазанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
1
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
2
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
3
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
4
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
5
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
6
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Видео

Спортни новини 21.01.2026, 06:30 ч.
Спортни новини 21.01.2026, 06:30 ч.
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
Чете се за: 00:27 мин.
Гледайте волейболната среща Левски София - Марица Пд в неделя по БНТ 3 Гледайте волейболната среща Левски София - Марица Пд в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба
Чете се за: 02:15 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ