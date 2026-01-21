БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако отговори на редица въпроси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мисля, че това е голяма промяна в политическия живот на страната. Ние отдавна говорихме за слизането на президента - то е факт. ПП-ДБ вече години наред показваме битката, която водим от години наред - тази със статуквото. Моят пример ясно показва какво може да се случи на всеки, който се опълчи срещу това статукво, това заяви в "Денят започва" варненският кмет Благомир Коцев.

"И ако бившият президент Радев покаже не само на думи, но и на дела това, което заявява, че ще бъде борец срещу овладяването на държавата, смятам, че това е добре и той е един потенциален партньор".

Курсът на страната би била разделителната линия, заяви Коцев.

"Имаме известни притеснения за това какъв ще бъде външнополитическият курс. Във всеки един от нас има съмнения. Аз лично се надявам, че позициите ни ще съвпаднат, защото имаме нужда от съмишленици в тази битка срещу мафията".

Общото между нас и него са заявките, които той прави за борба със завладяната държава, поясни Коцев. Добави, че това е неговото лично мнение.

Не е решено за моя кандидатура за парламентарните или президентските избори.

Изборите са изключително важни и сега трябва да решим дали можем да победим модела Борисов-Пеевски, заяви Коцев.

"Като кмет на Варна няма причина да съм в листи. Аз ще продължа да бъда кмет. Аз заставам на тази позиция. Ако го направя - това ще бъде решено на Коалиционен съвет, когато се коментират и листите. Това ще бъде единствено, за да подкрепя формацията, която ме е издигнала".

"Президентските избори също са важни. Там е важно да имаме президент, който също ще води тази битка. Който също ще бъде на позицията на хората и няма да се заиграва със статуквото".

Благомир Коцев не изключи възможността да му бъде предложено да е кандидат и "той ще мисли за тази кандидатура, но това не е на дневен ред".

Предстои да се даде отговор на този въпрос, но не е изключено, заяви той.

Той е уверен, че коалицията ще излъчи достоен кандидат за президент, който би могъл да стигне до балотаж и да спечели изборите.

Вижте целия разговор във видеото

# Благомир Коцев

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
2
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
3
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
4
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
5
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
6
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Политика

Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5% МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%
Чете се за: 00:55 мин.
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:07 мин.
От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев
Чете се за: 01:30 мин.
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5% МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира в Испания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Имам много насрочени срещи за Гренландия": Тръмп...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Сняг, дъжд и поледици в сряда
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ