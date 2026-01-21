БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България - влияе ли това на цената?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България. Това отчитат горските стопанства в Югозападна България от началото на годината.

Как влияе това на цената на твърдото гориво?

"Заради застудяването се повишава леко търсенето на дърва, по един и два кубика. Програмата, която се прави за преминаване към т.нар. еко отопление - климатици, си оказва много сериозно влияние върху употребяването на дърва и пелети", това каза в "Денят започва" инженер Калин Зашев.

Той поясни, че при дървата за огрев няма повишаване на цените, тъй като търсенето не е голямо.

Повишаване има при едрата строителна дървесина, която се преработва от цеховете.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#дърва за огрев #цена

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
2
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
3
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
4
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
5
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
6
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността му?
След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността му?
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"? Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
Чете се за: 01:32 мин.
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка
Чете се за: 01:25 мин.
От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев
Чете се за: 01:30 мин.
Само за седмица: Три посегателства над медици във Великотърновско Само за седмица: Три посегателства над медици във Великотърновско
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5% МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира в Испания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Имам много насрочени срещи за Гренландия": Тръмп...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Сняг, дъжд и поледици в сряда
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ