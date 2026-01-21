Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България - влияе ли това на цената?

Расте търсенето на дърва за огрев в Югозападна България. Това отчитат горските стопанства в Югозападна България от началото на годината.

Как влияе това на цената на твърдото гориво?

"Заради застудяването се повишава леко търсенето на дърва, по един и два кубика. Програмата, която се прави за преминаване към т.нар. еко отопление - климатици, си оказва много сериозно влияние върху употребяването на дърва и пелети", това каза в "Денят започва" инженер Калин Зашев.

Той поясни, че при дървата за огрев няма повишаване на цените, тъй като търсенето не е голямо.

Повишаване има при едрата строителна дървесина, която се преработва от цеховете.

