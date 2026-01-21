На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?

В първият работен ден за седмицата на парламента в предварителната програма първа точка е заложено да бъде гласувано на първо четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията.



Правната комисия отхвърли две от предложенията.

На "ДПС-Ново начало", което предвижда правомощията й да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС и това на ПП-ДБ - за създаване на Комисия за превенция на корупцията.

Комисията прие предложението на ГЕРБ-СДС - правомощията на комисията да бъдат прехвърлени на Сметната палата и ГДБОП.