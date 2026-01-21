БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%

56 точки предвижда дневния ред на правителството в оставка за днес

Слушай новината

56 точки предвижда дневния ред на правителството в оставка за днес. Министрите трябва да одобрят увеличението на заплатите в държавния сектор с 5% съобразно отчетената инфлация.

В Закона за приходите и разходите, който е продължение на бюджета за миналата година, беше заложено, че заплатите в бюджетния сектор ще се увеличат с натрупаната годишна инфлация.

В текстовете обаче не е указано коя инфлация - тази, изчислена по индекса на потебителските цени, или тази, изчислена чрез хармонизирания индекс на цените, която се използва в ЕС.

По думите на финансовия министър е избрано това, което е по-благоприятно за българските граждани.

Годишната инфлация у нас към края на декември е 5%, а тази, изчислена по хармонизирания индекс на цените, е 3,5 на сто.

