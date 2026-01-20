БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

У нас
величие изпратиха сигнал прокуратурата заради посегателство член партията гоце делчев
Снимка: БТА/Архив
Партия "Величие" изпрати сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев, съобщиха от пресцентъра на партията.

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността, се посочва в съобщението. По време на побоя нападателите са отправили реплики: "Ще те убием", както и намерение за довършване на деянието: "Да го удавим в канала!", а след това заплаха за последващо посегателство: "Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим".

От партията допълниха, че случаят има и ясно изразен институционален и политически контекст, който изисква самостоятелна проверка. Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници, както и за предприемане на спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство, се посочва още в съобщението.

