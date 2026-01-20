Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика, протести в страната

58% от американците наричат второто му президентство провал
Точно една година след встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп - проучване на Си Ен ЕН показва, че мнозинството американци, 58%, наричат второто му президентство провал.
Вашингтон се оттегли от много международни организации и споразумения. Тръмп инициира търговска война и нареди военни операции срещу Иран, Сирия, Нигерия и Венецуела.
Прочу се с обидни думи спрямо журналистки, а на международната сцена и спрямо други страни. Ще остане запомнен със заплахи срещу традиционния съюзник Европа по отношение на Гренландия и митата, но пък постигна примирие в Газа.
Във вътрешен план разположи федерални служители в различни щати, което предизвика масови демонстрации. Само 37 на сто от американците казват, че президентът поставя доброто на страната над личната си изгода.
Лейси, гражданин на САЩ: "Знаете ли, Тръмп е на път да взриви НАТО, като се опитва да нахлуе в Гренландия или каквото и да прави с Гренландия. И това е наистина обезпокоително."
Антъни, турист от Тексас: "Мнението ми е нито положително, нито отрицателно - все още съм по средата . Има няколко неща, които според мен са разрешени от Тръмп. Има и неща, с които не съм съгласен като американец от мексикански произход. Не подкрепям начина, по който той се отнася към определени неща като федералните агенти,с всичко останало съм съгласен. Гласувах за него."