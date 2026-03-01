Двама души бяха убити и 14 ранени при стрелба в бар в американския щат Тексас

Двама души бяха застреляни пред бар в Остин, Тексас. 14 души са откарани в болница. ФБР разследва случая с подозрения за терористична атака, заради доказателства в автомобила на стрелеца. Полицията се е отзовала на сигнала в 2.00 часа сутринта местно време.

Стрелецът е преминал покрай заведението с автомобила си, като е открил огън. Извършителят е застрелян от органите на реда при излизане от превозното средство.

Полицията не е идентифицирала жертвите и все още не дава коментар относно мотива на нападението.