БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща...
Чете се за: 06:17 мин.
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама души бяха убити и 14 ранени при стрелба в бар в американския щат Тексас

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

ФБР разследва случая с подозрения за терористична атака

Двама души бяха убити и 14 ранени при стрелба в бар в американския щат Тексас
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Двама души бяха застреляни пред бар в Остин, Тексас. 14 души са откарани в болница. ФБР разследва случая с подозрения за терористична атака, заради доказателства в автомобила на стрелеца. Полицията се е отзовала на сигнала в 2.00 часа сутринта местно време.

Стрелецът е преминал покрай заведението с автомобила си, като е открил огън. Извършителят е застрелян от органите на реда при излизане от превозното средство.

Полицията не е идентифицирала жертвите и все още не дава коментар относно мотива на нападението.

#двама убити #Тексас #бар #ФБР

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
3
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи Николай Младенов
5
Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи Николай...
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
6
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
3
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
6
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....

Още от: САЩ и Канада

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Тръмп потвърди смъртта на Али Хаменей Тръмп потвърди смъртта на Али Хаменей
Чете се за: 00:20 мин.
Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 02:35 мин.
Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики
Чете се за: 02:22 мин.
Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ
Чете се за: 02:05 мин.
Елена Поптодорова: Иран разиграва и Европа, и САЩ от години Елена Поптодорова: Иран разиграва и Европа, и САЩ от години
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:15 мин.
По света
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ