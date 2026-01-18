Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БТА
В навечерието на първата годишнина от втория мандат на Доналд Тръмп, мнозина в Съединените щати се питат - все още ли това е "страната на свободата"?

Критикуван дори от най-яростните си привърженици, че е фокусиран предимно върху външна политика, американският лидер преобърна с хастара и реда в собствената си страна.

С твърда ръка, гръмки заявки, а понякога и безпрецедентни ходове, провокирали мащабни протести - Тръмп се зае да изпълнява предизборната си програма.

За ключовите реформи и неочакваните ходове, които според част от американците са нанесли непоправима щета на страната им...

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 20.01.25г.
Златната ера за Америка започва сега.

Пренареждане на пъзела на американския политически, икономически и социален пейзаж, с което Доналд Тръмп се зае от ден първи на власт. Да помилва над 1500 осъдени за щурма на Капитолия беше сред първите му укази.

И докато най-яростните привърженици на движението MAGA са на свобода, то политически съперници на Тръмп са обект на съдебно преследване. Сред тях - бившият директор на ФБР Джеймс Коми и някогашният му съветник Джон Болтън.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 22.08.25г.
Не харесвам Джон Болтън. Той е нищожество.

Тежка бойна техника и войници с камуфлаж. За първи път в 250-годишната американска история, столицата Вашингтон беше домакин на военен парад. А той, случайно или не, съвпадна с рождения ден на президента.

Но тежко въоръжени маршируваха не само за парад, но и за да всяват страх. С аргумент, че престъпността е достигнала рекордно високи нива и въпреки нежеланието на местните власти, Националната гвардия беше разположена в 10 ключови града.

Първо Лос Анджелис, а после Вашингтон, Чикаго, Мемфис.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 09.06.25г.
Ако не се намесим, ако не изпратим Националната гвардия, няма как да се преборим с беззаконието.

Далеч от границите - в Ню Йорк, Чикаго, Минеаполис - хиляди агенти на имиграционните власти извършват акция след акция срещу нелегални имигранти. Автобуси с екстрадирани ежедневно прекосяват мексиканската граница.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 30.11.25г.
Не искаме тези хора, имаме си достатъчно проблеми и не ги искаме.

Точката на кипене беше достигната в Минеаполис, където смъртта на американска гражданка провокира протести и размирици. 2000 са федералните агенти там - най-мащабното разполагане на имиграционни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 02.12.25г.
Правим грешка, ако продължим да допускаме този боклук в страната си.

Със създаването на министерство на правителствената ефективност, начело с Илън Мъск, Тръмп закри десетки държавни агенции, а хиляди останаха без работа. Разгневи обикновени американци, но плътно до него са и други милиардери - Джеф Безос, Марк Зукърбърг.

До кратък, но бурен разрив с Мъск се стигна покрай т.нар. "Голям красив бюджет", който взриви мира не само между демократи и републиканци, но и вътре в редиците на управляващите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 04.07.25г.
Това е най-големият закон в историята.

В опит да не бъде приет бюджетът, се стигна до най-дългата в историята блокада на правителството - 43 дни, в които държавни служели не получаваха заплати, агенции не работеха, не се изплащаха социални помощи.

Обещанието на Тръмп, че американците ще забогатеят, засега остава неизпълнено.

На фона на пълзяща нагоре инфлация, лихвите по кредитите рязко скочиха.


С поглед към предстоящите тази година междинни избори, които трябва да определят изцяло нов състав на Камарата на представителите и 1/3 от членовете на Сената, Тръмп подкрепи преначертаване на избирателните райони в ключови щати, включително Тексас.

В отговор демократите в Калифорния и Ню Йорк се обявиха за същото.

Обвиняван в потъпкване на свободи и злоупотреба с власт, Доналд Тръмп тръгна на война с медиите. Спря финансирането на обществени медии, забрани достъпа до Белия дом на критичните към администрацията му, а Пентагонът буквално изгони журналистите от сградата си.

Не и преди министерството на отбраната да бъде преименувано на "Министерство на войната".


За "ефекта на на Оруел" заговориха след убийството на активиста и инфлуенсър Чарли Кърк, известен с радикално консервативните си възгледи. Визите на няколко души, критикували го публично, бяха отменени, а лично Тръмп присъства на бдението.

Доналд Тръмп, президент на САЩ дата: 21.09.25г.
Пистолетът беше насочен към него, но куршумът улучи всички нас.

Като измислица на демократите, която цели да го уязви - така Тръмп коментира твърденията, че е замесен в сагата "Епстийн".

Не отрича, че са се познавали, но отхвърля да е знаел за сексуалните престъпления на покойния финансист.


Решен да остави следа в историята, буквално и преносно взриви Белия дом - Източното крило вече е в историята, тъй като на негово място Тръмп иска да изгради... бална зала.

Година след завръщането му, светът се пита - ще се завърне ли отново Америка такава, каквато я познаваме или президентството на Тръмп я промени безвъзвратно.

снимки: БТА

Някога символ на свободата и страната, в която всеки може да сбъдне мечтите си, днес Америка е на Тръмп.

