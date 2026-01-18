Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна

Поне петима души са загинали и над 30 ранени при поредната руска атака срещу Украйна. Най-силно засегнати са Харков и столицата Киев.



Освен граждански обекти, руснаците отново атакува енергийна инфраструктура. Ремонтните дейности продължават, въпреки тежките зимни условия.

На места топло и ток няма девети ден.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили обяви контранастъпление в няколко посоки, но без да дава подробности.

снимки: БТА

По информация на руското министерство на отбраната, през изминалата нощ на територията на Русия са свалени над 220 дрона.