Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна

Ремонтните дейности продължават

Снимка: БТА
Поне петима души са загинали и над 30 ранени при поредната руска атака срещу Украйна. Най-силно засегнати са Харков и столицата Киев.

Освен граждански обекти, руснаците отново атакува енергийна инфраструктура. Ремонтните дейности продължават, въпреки тежките зимни условия.

На места топло и ток няма девети ден.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили обяви контранастъпление в няколко посоки, но без да дава подробности.

По информация на руското министерство на отбраната, през изминалата нощ на територията на Русия са свалени над 220 дрона.

