Мартин Гицов
Чете се за: 04:57 мин.
По света
ЕК обмисля начини за бързо присъединяване на Украйна към ЕС, но без пълни права на Киев

Делегация на Киев е на път към Съединените щати за разговори по гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски. Европейската комисия обмисля начини за бързо присъединяване на Украйна към Евросъюза като част от мирно споразумение с Русия, но без пълни права на Киев. А при температури до минус 20 градуса Украйна изпитва недостиг на електроенергия вследствие на руските удари.

Украйна разполага със запаси от гориво за 20 дни, ситуацията в страната е много трудна заради руските удари срещу енергийната инфраструктура, заяви днес пред парламента министърът на енергетиката Денис Шмихал, който пое поста тази седмица. По думите му най-големите проблеми остават в области Днепропетровск, Харков и Одеса, в градове край фронтовата линия, но и в столицата Киев. От дни хиляди домакинства са без ток и отопление при температури под нулата, посочи Шмихал. Шмихал е наредил спешен внос на електроенергия. и заяви, че до края на тази година Украйна трябва да инсталира 2,2 до 2,7 гигавата мощности за да посрещне нуждите си.

"Няма никакво отопление. Заради прекъсванията е много студено. Имаме газ и бутилки с топла вода и така се топлим. Имаме ток около три или четири часа на ден."

"Радиаторът в стаята е топъл, но не и в кухнята. Кога ще свърши това, Боже?"

"Четири часа има, четири часа няма ток, вероятно защото живеем в центъра. Не е било да имаме ток през целия ден."

Тази седмица президентът Зеленски заяви, че ще обяви извънредно положение в енергийния сектор.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Потреблението вчера беше високо, мисля около 18 гигавата. Но ние имахме капацитет 11 гиватата. Това беше вчера, но нещо се възстановява всеки ден."

На среща с чешкия президент Петър Павел Зеленски призна, че някои от противовъздушните системи, доставени от западните съюзници, са останали без муниции при последните руски атаки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "До тази сутрин имахме няколко противовъздушни системи без ракети. Вече мога да го кажа, защото днес вече имам тези ракети."

Украинският лидер отбеляза, че Русия бави мирните усилия и посочи продължаващите руски удари срещу украинската енергетика като доказателство за "истинските намерения на Москва". Зеленски не приема оценката за него на Доналд Тръмп като пречка за прекратяването на войната. Той посочи очакванията си от предстоящите разговори на украинската делегация във Вашингтон.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Надяваме се на повече яснота по документите, които вече сме подготвили с американската страна, както и отговора на Русия на цялата дипломатическа работа, която е извършена и продължава. Ако всичко е финализирано, ако има приемане от американска страна, защото от наша страна, смятам, че сме привършили, тогава е възможно подписване на форума в Давос."

Доналд Тръмп не изключи среща със Зеленски на форума в Давос. Украинското ръководство оценява следвоенното възстановяване на страната на 800 милиарда долара. На ранен етап в Брюксел е идея за ускорено приемане на Украйна в Евросъюза без пълни права, които трябва да бъдат заслужени през преходен период. Това преобръща обичайния процес на присъединяване, основан на вече доказани постижения. Дори и при предлаганото поетапно получаване на право на глас, членството на Украйна изисква съгласие на правителствата и парламентите на страните-членки на Евросъюза.

