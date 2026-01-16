БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
В страната втори ден е въведено извънредно положение в енергетиката

Снимка: БТА
Температура от минус 23 градуса се очаква днес в Украйна. В страната втори ден е въведено извънредно положение в енергетиката.

Тежка остава ситуацията в Киев, където около триста жилищни блока все още са без отопление. Най-голямата енергийна компания в Украйна определи обстановката в страната като "като изключително сериозна, заради безпрецедентните атаки на Русия и екстремните студове".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му планира да увеличи вноса на електроенергия.

Вчера, по време на визита си в Киев директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че очаква до седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност малко над 8 милиарда долара.

