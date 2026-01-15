Продължават проверките на НАП за необосновано поскъпване на стоки и услуги

Продължават масираните проверки на данъчни в цялата страна. Следи се има ли необосновано поскъпване на стоки и услуги след приемането на новата валута. Днес инспектори влязоха по сигнал в хранителен магазин в Добрич.

Гражданин се жалва, че в магазин се нарушава Закона за въвеждане на еврото в България.

Анна Митова, директор Дирекция "Комуникации" на НАП: "По отношение на обозначаване на стойностите в лева и евро на касовите бележки, като също така е казано в сигнала, че има и друг тип нарушение, свързано с етикетите в магазина."

Общо 46 проверки са направени в Добрич от началото на годината, съобщи още Митова. Целта им е да установят дали сигналите са основателни.

Анна Митова, директор Дирекция "Комуникации" на НАП: "Ако, разбира се, е такъв, ние можем да наложим санкции, които са предвидени по закон. Те са за първо нарушение в момента налагаме най-малката санкция, която е 2556 евро, малко над тази сума или 5000 лева. Вече за повторно нарушение, знаете, че тази сума може да достигне малко над 102 000 евро или 200 000 лв."

Оказва се, че добричлии са особено внимателни потребители.

"- Вземате ли си винаги касовата бележка? - Да. - Проверявате ли какво пише на нея? - Да, да, всеки път." "- Да, да, гледам. - Несъответствия някакви установявали ли сте - да речем на етикета да пише едно, а на касовата бележка - друго? - Не, не." "- Ето я в момента. После я проверявам вкъщи. Понякога стават грешки, хора работят все пак."

Общият брой нарушения на закона за еврото, констатирани от данъчните в цялата страна досега са 116, предимно в сферата на услугите, затова и една трета от проверките се извършват в козметични и фризьорски салони, паркинги и гаражи, фитнеси и др.