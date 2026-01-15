БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължават проверките на НАП за необосновано поскъпване на стоки и услуги

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
продължават проверките нап необосновано поскъпване стоки услуги
Слушай новината

Продължават масираните проверки на данъчни в цялата страна. Следи се има ли необосновано поскъпване на стоки и услуги след приемането на новата валута. Днес инспектори влязоха по сигнал в хранителен магазин в Добрич.

Гражданин се жалва, че в магазин се нарушава Закона за въвеждане на еврото в България.

Анна Митова, директор Дирекция "Комуникации" на НАП: "По отношение на обозначаване на стойностите в лева и евро на касовите бележки, като също така е казано в сигнала, че има и друг тип нарушение, свързано с етикетите в магазина."

Общо 46 проверки са направени в Добрич от началото на годината, съобщи още Митова. Целта им е да установят дали сигналите са основателни.

Анна Митова, директор Дирекция "Комуникации" на НАП: "Ако, разбира се, е такъв, ние можем да наложим санкции, които са предвидени по закон. Те са за първо нарушение в момента налагаме най-малката санкция, която е 2556 евро, малко над тази сума или 5000 лева. Вече за повторно нарушение, знаете, че тази сума може да достигне малко над 102 000 евро или 200 000 лв."

Оказва се, че добричлии са особено внимателни потребители.

"- Вземате ли си винаги касовата бележка?

- Да.

- Проверявате ли какво пише на нея?

- Да, да, всеки път."

"- Да, да, гледам.

- Несъответствия някакви установявали ли сте - да речем на етикета да пише едно, а на касовата бележка - друго?

- Не, не."

"- Ето я в момента. После я проверявам вкъщи. Понякога стават грешки, хора работят все пак."

Общият брой нарушения на закона за еврото, констатирани от данъчните в цялата страна досега са 116, предимно в сферата на услугите, затова и една трета от проверките се извършват в козметични и фризьорски салони, паркинги и гаражи, фитнеси и др.

#въвеждане на еврото #проверки на НАП #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Застудяване и валежи и сняг от утре
6
Застудяване и валежи и сняг от утре

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: България и еврото

Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 01:57 мин.
Две седмици с еврото: Как се справят малките магазини и възрастните клиенти Две седмици с еврото: Как се справят малките магазини и възрастните клиенти
Чете се за: 01:52 мин.
Продължават проверките на НАП и КЗК - следи се за необосновано повишение на цените Продължават проверките на НАП и КЗК - следи се за необосновано повишение на цените
Чете се за: 00:27 мин.
Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени
Чете се за: 01:57 мин.
"Български пощи" получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро "Български пощи" получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ