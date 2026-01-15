БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект спасява живот?

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изкуственият интелект предизвиква истинска революция в сферата на здравеопазването и може да се окаже решаващ за намирането на решения за масовите проблеми в европейските държави - застаряващо население, ръст на хроничните заболявания, включително и при младите, все по-високи разходи за лекарства и технологии. Израел е лидер в интеграцията на изкуствения интелект в здравната система и представители на израелското здравеопазване представиха възможностите на новите технологии и у нас в присъствието на здравния министър в оставка Силви Кирилов.

Първият роботизиран екзоскелет, изплзван от хора на няколко контитента, разработването на терапия със стволови клетки срещу рак на кръвта или хапче с малка камера, което пациентът поглъща и така се прави изследване на храносмилателния тракт - Израел винаги е бил начело на държавите с най-новите технологии в сферата на здравето. За първи път в Израел изкуствен интелект спасява човешки живот, там създават и дигитален близнак на пациента, който прогнозира бъдещи заболявания, още преди да се е появил симптом.

Йоел Бен-Ор, директор на Дирекция "Цифрово здравеопазване", Министерство на здравеопазването на Израел: "Компания, която може да анализира данните от скенерите, разположени по улиците и да даде сигнал ако някой от гражданите е получил инсулт. Знаете, че при инсулт времето е най-ключово. Така алгоритъм поставя диагноза и дава сигнал да се бърза - това спасява човешки живот. Вече сканират с изкуствен интелект медицинските досиета на около 50% от населението и ги сравняват с пациенти с подобно състояния, дават информация за най-новите клинични препоръки и сигнализират не само лекуващия лекар, но и самия пациент."

Йоел Бен-Ор е начело на "цифровото здравеопазване" в правителството на Израел. Вече 30 години израелското здравеопазване въвежда новите технологии, а като незабавно видим плюс от изкуствения интелект очертава съкращаването на времето за диагностициране.

Йоел Бен-Ор, директор на Дирекция "Цифрово здравеопазване", Министерство на здравеопазването на Израел: "Качеството на услугите става по-добро. Не може да очакваме всеки доктор да бъде информиран за всяка нова клинична препоръка и всяко ново медицинско изследване, с помощта на изкуствения интелект всеки средностатистически лекар има достъп до всички налични данни."

Израелското здравеопазване е в топ 5 в света според Световната здравна организация и 90% от жителите са доволни от здравните услуги. Както и у нас, и в Израел здравето е финансирано от бюджета, но там вместо една има 4 здравни каси, които са в конкуренция. Принудени сме да търсим нови технологични решения заради високия здравен риск от конфликта в Близкия Изток, казва Йоел Бен-Ор. За българското здравеопазвае препоръчва първо прости решения.

Йоел Бен-Ор, директор на Дирекция "Цифрово здравеопазване", Министерство на здравеопазването на Израел: "Имаме компания, която извършва ехографски изследвания с помощта на изкуствен интелект и се дава знак дали трябва да се посети кардиолог. Това е само един пример - имаме много технологии, които позволяват при първична здравна грижа да се правят много по-задълбочени изследвания и това намалява значително списъка с чакащи пред кабинетите на специалистите, което е решение при недостиг на медицински работници."

Как поверяваш най-важното - човешкия живот, в ръцете на изкуствен интелект? Това е въпросът, който стои пред правителствата. Дебатът за етиката и защитата на данните е несекващ, а практиката показва, че технологиите се развиват по-бързо, отколкото се пишат регулациите. Но как може да кажеш, че нещо е неетично, когато то спасява човешки живот.

# изкуствен интелект #здраве #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
6
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Близък изток

Техеран обяви готовност да отговори срещу американски бази в района
Техеран обяви готовност да отговори срещу американски бази в района
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично е подбрал новото ръководство, съобщава Ройтерс Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично е подбрал новото ръководство, съобщава Ройтерс
Чете се за: 01:27 мин.
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 04:17 мин.
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5147
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ