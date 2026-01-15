Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект спасява живот?

Изкуственият интелект предизвиква истинска революция в сферата на здравеопазването и може да се окаже решаващ за намирането на решения за масовите проблеми в европейските държави - застаряващо население, ръст на хроничните заболявания, включително и при младите, все по-високи разходи за лекарства и технологии. Израел е лидер в интеграцията на изкуствения интелект в здравната система и представители на израелското здравеопазване представиха възможностите на новите технологии и у нас в присъствието на здравния министър в оставка Силви Кирилов.

Първият роботизиран екзоскелет, изплзван от хора на няколко контитента, разработването на терапия със стволови клетки срещу рак на кръвта или хапче с малка камера, което пациентът поглъща и така се прави изследване на храносмилателния тракт - Израел винаги е бил начело на държавите с най-новите технологии в сферата на здравето. За първи път в Израел изкуствен интелект спасява човешки живот, там създават и дигитален близнак на пациента, който прогнозира бъдещи заболявания, още преди да се е появил симптом.

Йоел Бен-Ор, директор на Дирекция "Цифрово здравеопазване", Министерство на здравеопазването на Израел: "Компания, която може да анализира данните от скенерите, разположени по улиците и да даде сигнал ако някой от гражданите е получил инсулт. Знаете, че при инсулт времето е най-ключово. Така алгоритъм поставя диагноза и дава сигнал да се бърза - това спасява човешки живот. Вече сканират с изкуствен интелект медицинските досиета на около 50% от населението и ги сравняват с пациенти с подобно състояния, дават информация за най-новите клинични препоръки и сигнализират не само лекуващия лекар, но и самия пациент."

Йоел Бен-Ор е начело на "цифровото здравеопазване" в правителството на Израел. Вече 30 години израелското здравеопазване въвежда новите технологии, а като незабавно видим плюс от изкуствения интелект очертава съкращаването на времето за диагностициране.

Йоел Бен-Ор, директор на Дирекция "Цифрово здравеопазване", Министерство на здравеопазването на Израел: "Качеството на услугите става по-добро. Не може да очакваме всеки доктор да бъде информиран за всяка нова клинична препоръка и всяко ново медицинско изследване, с помощта на изкуствения интелект всеки средностатистически лекар има достъп до всички налични данни."

Израелското здравеопазване е в топ 5 в света според Световната здравна организация и 90% от жителите са доволни от здравните услуги. Както и у нас, и в Израел здравето е финансирано от бюджета, но там вместо една има 4 здравни каси, които са в конкуренция. Принудени сме да търсим нови технологични решения заради високия здравен риск от конфликта в Близкия Изток, казва Йоел Бен-Ор. За българското здравеопазвае препоръчва първо прости решения.

Йоел Бен-Ор, директор на Дирекция "Цифрово здравеопазване", Министерство на здравеопазването на Израел: "Имаме компания, която извършва ехографски изследвания с помощта на изкуствен интелект и се дава знак дали трябва да се посети кардиолог. Това е само един пример - имаме много технологии, които позволяват при първична здравна грижа да се правят много по-задълбочени изследвания и това намалява значително списъка с чакащи пред кабинетите на специалистите, което е решение при недостиг на медицински работници."

Как поверяваш най-важното - човешкия живот, в ръцете на изкуствен интелект? Това е въпросът, който стои пред правителствата. Дебатът за етиката и защитата на данните е несекващ, а практиката показва, че технологиите се развиват по-бързо, отколкото се пишат регулациите. Но как може да кажеш, че нещо е неетично, когато то спасява човешки живот.