Доналд Тръмп не се отказва от желанието си да поеме контрола над Гренландия

Швеция, Норвегия, Германия, Франция и Нидерландия изпращат свои военни в Гренландия в демонстрация на подкрепа за сигурността на арктическата територия. Решението идва след разговора на външните министри на Дания и Гренландия със САЩ, който не успя да откаже американския президент Доналд Тръмп от желанието му да поеме контрола над острова с аргумент националната сигурност на САЩ.

От "Основни разногласия остават" до "Катастрофата беше предотвратена - засега" - датските вестници не могат да преценят повече или по-малко лоши са новините от срещата на външните министри на Дания и Гренландия в Белия дом вчера. Едно е ясно - напредък не беше постигнат. Американският президент Доналд Тръмп продължава да иска острова и не спести критиките си към Дания по отношение на охраната му.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проблемът е, че Дания не може да направи нищо, ако например Русия или Китай решат да окупират Гренландия. А ние можем да направим много. Видяхте как се справихме с Венецуела. Но по въпроса за отбрана - не можем да разчитаме на Дания. Знаете ли какво казаха - ще разположим още една шейна с кучешки впряг."

Дания отговори като обяви засилване на военното си присъствие на острова. Няколко съюзнически държави от НАТО, сред които Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания и Нидерландия също започнаха да изпращат малък брой свои военни за участие в разузнавателна група преди по-голямо военно учение в Гренландия с името "Арктическа издръжливост" по-късно през годината. Целта е демонстрация на подкрепа към Копенхаген и Нуук.

Еманюел Маркон, президент на Франция: "Европейците имат особена отговорност към Гренландия - автономна територия на Кралство Дания - защото тя принадлежи на Европейския съюз и на един от нашите партньори в НАТО. Франция реши да се присъедини към учението, планирано и стартирано от Дания... Първата група френски военни вече е на място и ще бъде подсилена в следващите дни със сухопътни, въздушни и морски средства."

От посолството на Русия в Брюксел изразиха "сериозна загриженост" заради засилването на военното присъствие на НАТО на арктическия остров. От там нарекоха планираното учение "мащабен колективен десант". Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че нито Москва, нито Пекин някога са казвали, че искат да окупират Гренландия.