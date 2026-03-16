Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас

Председателят на ОФК Поморие Христо Бургазлиев е самоубилият се мъж в тъмно сиво Ауди днес следобед в Бургас, информира Спортал. Той е поморийски бизнесмен, собственик на едно от оборотните чейндж бюра в Бургас.

Баща е на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, като разполага с недвижими имоти на територията на Поморие и не е известно да има финансови проблеми.

БГНЕС припомня, че коло 15.17 часа днес полицията в морския град получи съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 на същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място.

При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери.

По случая е образувано досъдебно производство