Класика за Ботев Пловдив при гостуването на Добруджа

Ботев (Пловдив) записа убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Добруджа в мач от 30-ия кръг на Първа лига и се изкачи до осмото място в класирането с 40 точки. Домакините остават 12-и с 26.

Пловдивчани имаха контрол върху срещата още през първата част, в която създадоха няколко добри положения, но без да стигнат до гол, като най-близо бяха Тодор Неделев и Никола Солдо.

След почивката обаче Ботев материализира превъзходството си. Още в 47-ата минута Никола Солдо откри резултата след разбъркване в наказателното поле. В 75-ата минута Педро Игор удвои аванса с мощен удар, след като се озова на добра позиция между защитата на домакините.

Крайното 3:0 бе оформено в добавеното време, когато Франклин Маскоте засече на празна врата подаване на Никола Илиев.

В Добрич срещата остана и в историята със специален момент – стадион „Дружба“ за първи път бе осветен от модерни прожектори, което беляза важен етап в развитието на съоръжението.



