"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки

Все повече фишове за превишена скорост получават Центровете за спешна медицинска помощ у нас. Линейките са автомобили със специален режим на движение, стига да са подават светлинен и звуков сигнал. При тези случаи техните глоби отпадат. Доказването на това обаче затормозява допълнително натоварените дежурства на шофьорите. Все още няма начин камерите за скорост да разпознават линейките и звуковия сигнал, така че да не изпращат фишове.

Петър Малинов е шофьор на линейка от почти 20 години. Разказва, че докато е зад волана всички случай са спешни.

Петър Малинов – шофьор на линейка в ЦСМП-Благоевград: "Колегите от Гоце Делчев работят два екипа примерно Разлог, Петрич, Сандански, ако тръгнат за София остава един екип там. При този вид транспорт трябва до София максимално бързо и обратно бързо, понякога се налага да превишаваме скоростта, неизбежно е..."

Само за седмица във филиала за спешна помощ в Благоевград са получени 6 фиша за превишена скорост. Това е така, защото камерите за скорост, не могат да записват звук, който на практика да доказва, че линейката е с включени сирени. За да отпадне глобата, е необходимо шофьорите да прилагат документи, доказващи спешността на случаите, при които са глобени.

Петър Малинов – шофьор на линейка в ЦСМП-Благоевград: "Ако е миналата година, мога ли да помня какво, как е било. Чисто физически трябва да се разкарваме до службите, дето отговарят за това, за да се оправдаваме по някакъв начин."

д-р Красимир Михайлов – директор на ЦСМП-Благоевград: "Какъв случай е, какъв пациент е транспортирал и защо всъщност е превишена скоростта – ние прилагаме и след това и доказателствения материал. Към едно писмо, което аз разписвам отиват към съответната структура на Министерство на вътрешните работи, те след като го получат разглеждат случая и както ви казах най-често отпадат тези глоби, но изисква време и те се трупат непрекъснато."

За разлика от други филиали на спешна помощ в страната, фишовете и актовете на центъра в Благоевград са на името на директора.

д-р Красимир Михайлов – директор на ЦСМП-Благоевград: "Ако се прехвърлят тези нарушения към колегите шофьори, може да се стигне да се отнемат книжки, да остане без работа някой."

А работещите в системата на спешната помощ се питат има ли начин линейките да не бъдат глобявани.

д-р Христо Атанасов – завеждащ филиала за спешна помощ в Благоевград: "Съответните линейки се вкарват в база данни и когато стане някъде фотофиш, да излиза в тяхната система, че тук става въпрос за линейка със специален режим, която е насочена от ЦСМП на съответния филиал и така тези да се анулират, преди да се изпращат."

Проверихме, дали съществува вариант, при който линейките да не се санкционират за превишена скорост. От Главна дирекция "Национална полиция" ни отговориха, че това не е възможно, заради административните изисквания на закона и с цел избягване на злоупотреби. Добавиха още, че фишове за скорост се пишат на автомобилите на полицията, пожарната и всички други автомобили със специален режим на движение, които отново отпадат, стига да се докаже, че са изпълнявали служебни задължения, позволяващи превишаване на скоростта. И така – на практика ежедневното изпълнение на дълга често се налага да се доказва, иначе попада в графа – нарушение.