"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки

От полицията признават – системата не може да различава автомобили със специален режим

Снимка: БГНЕС/Архив

Все повече фишове за превишена скорост получават Центровете за спешна медицинска помощ у нас. Линейките са автомобили със специален режим на движение, стига да са подават светлинен и звуков сигнал. При тези случаи техните глоби отпадат. Доказването на това обаче затормозява допълнително натоварените дежурства на шофьорите. Все още няма начин камерите за скорост да разпознават линейките и звуковия сигнал, така че да не изпращат фишове.

Петър Малинов е шофьор на линейка от почти 20 години. Разказва, че докато е зад волана всички случай са спешни.

Петър Малинов – шофьор на линейка в ЦСМП-Благоевград: "Колегите от Гоце Делчев работят два екипа примерно Разлог, Петрич, Сандански, ако тръгнат за София остава един екип там. При този вид транспорт трябва до София максимално бързо и обратно бързо, понякога се налага да превишаваме скоростта, неизбежно е..."

Само за седмица във филиала за спешна помощ в Благоевград са получени 6 фиша за превишена скорост. Това е така, защото камерите за скорост, не могат да записват звук, който на практика да доказва, че линейката е с включени сирени. За да отпадне глобата, е необходимо шофьорите да прилагат документи, доказващи спешността на случаите, при които са глобени.

Петър Малинов – шофьор на линейка в ЦСМП-Благоевград: "Ако е миналата година, мога ли да помня какво, как е било. Чисто физически трябва да се разкарваме до службите, дето отговарят за това, за да се оправдаваме по някакъв начин."

д-р Красимир Михайлов – директор на ЦСМП-Благоевград: "Какъв случай е, какъв пациент е транспортирал и защо всъщност е превишена скоростта – ние прилагаме и след това и доказателствения материал. Към едно писмо, което аз разписвам отиват към съответната структура на Министерство на вътрешните работи, те след като го получат разглеждат случая и както ви казах най-често отпадат тези глоби, но изисква време и те се трупат непрекъснато."

За разлика от други филиали на спешна помощ в страната, фишовете и актовете на центъра в Благоевград са на името на директора.

д-р Красимир Михайлов – директор на ЦСМП-Благоевград: "Ако се прехвърлят тези нарушения към колегите шофьори, може да се стигне да се отнемат книжки, да остане без работа някой."

А работещите в системата на спешната помощ се питат има ли начин линейките да не бъдат глобявани.

д-р Христо Атанасов – завеждащ филиала за спешна помощ в Благоевград: "Съответните линейки се вкарват в база данни и когато стане някъде фотофиш, да излиза в тяхната система, че тук става въпрос за линейка със специален режим, която е насочена от ЦСМП на съответния филиал и така тези да се анулират, преди да се изпращат."

Проверихме, дали съществува вариант, при който линейките да не се санкционират за превишена скорост. От Главна дирекция "Национална полиция" ни отговориха, че това не е възможно, заради административните изисквания на закона и с цел избягване на злоупотреби. Добавиха още, че фишове за скорост се пишат на автомобилите на полицията, пожарната и всички други автомобили със специален режим на движение, които отново отпадат, стига да се докаже, че са изпълнявали служебни задължения, позволяващи превишаване на скоростта. И така – на практика ежедневното изпълнение на дълга често се налага да се доказва, иначе попада в графа – нарушение.

#шофьори на линейки #електронни фишове и глоби #електронни фишове #пътни глоби #превишена скорост

Последвайте ни

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ
4
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток...
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал камион
5
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал...
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
6
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Дъжд и сняг за Великден
4
Дъжд и сняг за Великден
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Здраве

Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
12859
Чете се за: 02:15 мин.
Капка кръв спасява живот: Кръводарителска акция в двора на храма във варненското село Звездица Капка кръв спасява живот: Кръводарителска акция в двора на храма във варненското село Звездица
Чете се за: 02:32 мин.
Безплатни ваксини срещу грип за деца – държавата с нова мярка Безплатни ваксини срещу грип за деца – държавата с нова мярка
Чете се за: 02:55 мин.
Директорът на "Пирогов": Всеки спасен живот е медицинско чудо Директорът на "Пирогов": Всеки спасен живот е медицинско чудо
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25% Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората,...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
По-топло, без сериозни валежи – какво време ни очаква до края...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
