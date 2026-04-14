Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро за периода 2-6 април. Така тя е поскъпнала с 2% спрямо март, когато е била 59 евро и 85 цента. Това стана ясно от данни, представени от КНСБ.

Нарастването на цените се усеща най-силно при зеленчуците. Причината е, че те се внасят предимно от чужбина. Най-много е скочила цената на доматите - с 29%. Картофите са поскъпнали с 5% на сто. Лимоните и минералната вода - съща бележат скок - с около 3%

Яйцата и килограм цяло охладено пиле са се увеличели с по 1 % спрямо март.

По-умерено увеличение има при основни хранителни продукти като олио и хляб, докато при киселото мляко и краставиците цените се запазват.

Осезаема разлика има и в цените на храните в различните градове. Например килограм сирене в София струва с 3 евро повече, отколкото в Перник. Килограм свински бут във Видин е с близо 2 евро по-скъп, отколкото във Враца.

Сериозен е ръстът на цените на горивата. От януари до сега бензин А95 е поскъпнал с почти 17%. Дизелът с 36%. А пропан-бутанът с 34%

Виолета Иванова, КНСБ: “Нарастването е най-силно при домати - 29%, картофи, лимони и бензинът. В рамките на 10 месеца нараства малката потребителска кошница с 4 евро и 30 цента. Но последните 4 месеца е най-силно. От декември досега - с 3 евро.” Любослав Костов, КНСБ: “Цената на прясното мляко за литър е 1,88. Разходът за производство на български производител е 81 стотинки, 40 евроцента. Разликата от производителя до щанда е 4,5 пъти.“ Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Говорим за 20% изменение за периода януари-април на бензина А95, а на дизела - 45%. Малката потребителска кошница расте спрямо юни миналата година със 7,5%."

В България в сравнение с други страни от ЕС продължават да се наблюдават едни от най-високите цени на основни продукти. От КНСБ предупреждават, че при запазване на тази тенденция има риск инфлацията да надхвърли прогнозите, а покупателната способност на домакинствата да се влоши.