Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Служебният премиер участва в официалното откриване на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

премиерът андрей гюров голямата цел българия създава стойност задържат талантите
Снимка: БТА
Инициативата JEREMIE в България е пример какво можем да постигнем, когато националното правителство и европейските партньори са обединени около обща цел. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на официалното откриване на форума "JEREMIE България: Нови възможности".

Събитието се организира от Европейския инвестиционен фонд, част от Групата на Европейската инвестиционна банка и Министерството на иновациите и растежа. То отбелязва нов етап за инициативата в България – с целева подкрепа от приблизително 210 милиона евро за българските стартъпи, малки и средни иновативни компании, за разработване на нови технологии в сектори като микроелектроника и изкуствен интелект.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "С тази инвестиционна стратегия ние правим избор – избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето. В следващото десетилетие ще подкрепяме предприемачите и ще изграждаме икономика, която създава работни места с висока добавена стойност. И това не е въпрос на финансиране – това е въпрос на посока. Като подпомагаме стартиращи, иновативни компании с целево финансиране, ние изграждаме екосистема. Създаваме условия за технологии, за индустрии, за решения, които имат значение и за България, и за Европа."

#служебният премиер Андрей Гюров #премиерът Андрей Гюров #ЕИБ #икономически форум #новини в Метрото

"Булгартрансгаз" ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа
