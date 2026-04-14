Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето

Инициативата JEREMIE в България е пример какво можем да постигнем, когато националното правителство и европейските партньори са обединени около обща цел. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на официалното откриване на форума "JEREMIE България: Нови възможности".

Събитието се организира от Европейския инвестиционен фонд, част от Групата на Европейската инвестиционна банка и Министерството на иновациите и растежа. То отбелязва нов етап за инициативата в България – с целева подкрепа от приблизително 210 милиона евро за българските стартъпи, малки и средни иновативни компании, за разработване на нови технологии в сектори като микроелектроника и изкуствен интелект.