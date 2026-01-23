БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ТикТок ще продължи да работи в САЩ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Това се смята за успех за Доналд Тръмп

тръмп подписа указ продажбата тикток
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

ТикТок финализира сделката, която ще позволи приложението да продължи да се използва в Съединените щати, но отделно от глобалните операции на китайската компания-собственик на платформата.

Съгласно сделката успешният алгоритъм на ТикТок ще бъде преобучен само върху потребителски данни от Съединените щети, а те ще бъдат защитени, съгласно американските наредби. Това означава, използването на платформата в страната може значително да се промени.

По време на мандата на Джо Байдън беше взето решение за прекратяване дейността на приложението, ако китайският му собственик Байт Данс не продаде всичките си активи в Съединените щати. Като причина за искането Вашингтон посочи опасения за националната сигурност. С идването си в Белия дом президентът Доналд Тръмп многократно отлага тази забраната. А след финализирането на сделката написа в социалната си мрежа, че е щастлив, че е помогнал за "спасяването на ТикТок".

#Доналд Тръмп #ТикТок #мобилно приложение #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
2
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
3
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
5
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
6
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
6
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна

Още от: Технологии

Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“
Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“
Експерт: Между 5 и 15 млрд. на час са загубите при интернет срив като вчерашния Експерт: Между 5 и 15 млрд. на час са загубите при интернет срив като вчерашния
Чете се за: 03:05 мин.
Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът? Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?
Чете се за: 04:35 мин.
Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй" Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:52 мин.
Възроден от пепелта: Заводът за стъкло в Плевен с ново бъдеще, разкриват се още 150 работни места Възроден от пепелта: Заводът за стъкло в Плевен с ново бъдеще, разкриват се още 150 работни места
20087
Чете се за: 10:47 мин.
ЕК глоби Apple и Meta съответно с 500 и 200 милиона евро ЕК глоби Apple и Meta съответно с 500 и 200 милиона евро
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
По света
След срещата САЩ – Русия: В търсене на мира в Украйна
Чете се за: 01:57 мин.
По света
ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ