ТикТок ще продължи да работи в САЩ

ТикТок финализира сделката, която ще позволи приложението да продължи да се използва в Съединените щати, но отделно от глобалните операции на китайската компания-собственик на платформата.

Съгласно сделката успешният алгоритъм на ТикТок ще бъде преобучен само върху потребителски данни от Съединените щети, а те ще бъдат защитени, съгласно американските наредби. Това означава, използването на платформата в страната може значително да се промени.

По време на мандата на Джо Байдън беше взето решение за прекратяване дейността на приложението, ако китайският му собственик Байт Данс не продаде всичките си активи в Съединените щати. Като причина за искането Вашингтон посочи опасения за националната сигурност. С идването си в Белия дом президентът Доналд Тръмп многократно отлага тази забраната. А след финализирането на сделката написа в социалната си мрежа, че е щастлив, че е помогнал за "спасяването на ТикТок".