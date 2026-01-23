БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Леден дъжд парализира крайдунавския град вчера

Снимка: БТА
Днес е неучебен ден в 4 общини в Русенско. Причината – поледицата, която парализира града вчера. Учениците в Русе, Бяла, Две могили и Сливо поле, няма да имат учебни занятия.

Травматологиите в двете болници се препълниха с пациенти. Около 100 души потърсиха помощ след падания. Местната власт въвежда извънредни мерки. Всички автобусни и тролейбусни линии, обслужващи градски транспорт в Русе, ще превозват пътниците безплатно.

Безплатно ще може да се паркира на общинските паркинги и платените зони в града. Над 110 са сигналите подадени до телефон 112 заради поледицата в Русенско, съобщават от областната администрация.

#Русенско #Русе #неучебен ден #леден дъжд #поледица

