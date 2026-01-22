Модната дизайнерка Йозлем Сюер представи колекцията си "Истанбул - София" пред публика в столицата. С колекцията си Суер иска да покаже колко близки са културите на Турция и България.
Събитието се проведе в резиденцията на Турското посолство в София, а домакини бяха посланикът на Турция Мехмет Саит Уянък и съпругата му Еда Ерсек Уянък.
"Колекцията се казва "Истанбул - София", вдъхновена е от една история за приятелство между две момичета, които след едно изселване се разделят. Но след това отново се срещат тук в София. Става въпрос за това, колко са сходни и колко са близки културите на двете страни. В момента светът има нужда от приятелства. Моят дядо също е изселник от България и доказваме с това, колко могат да бъдат преплетени тези култури", коментира дизайнерката Йозлем Сюер.