Модната дизайнерка Йозлем Сюер представи колекцията си "Истанбул - София" пред публика в столицата. С колекцията си Суер иска да покаже колко близки са културите на Турция и България.

Събитието се проведе в резиденцията на Турското посолство в София, а домакини бяха посланикът на Турция Мехмет Саит Уянък и съпругата му Еда Ерсек Уянък.