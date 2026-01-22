През почивните дни затоплянето ще продължи. Още по-високи температури се очакват в началото на новата седмица, когато и минималните вече почти навсякъде ще са положителни.

Утре сутринта обаче все още ще има отрицателни температури. Минималните ще бъдат между минус 5° и плюс 1°, в София – около минус 1°, по Черноморието – от 2° до 5°.

Денят на много места в страната ще започне с мъгли, които в Северна и Източна България ще се задържат почти през целия ден. В часовете около обяд ще има и райони със слънчево време, а слаби превалявания от дъжд се очакват в последния ден от работната седмица само в крайните югоизточни части.

Максималните температури ще бъдат в широки граници – от около нулата в районите с трайна мъгла до 10° в Югозападна България, в София – около 8°, на морския бряг – от 5° до 7°.

По Черноморието и утре ще е облачно, в сутрешните часове – на места и мъгливо, а по южното крайбрежие ще превалява слаб дъжд.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където ще прехвърча сняг. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър и температурите и там слабо ще се повишат.

Времето в Европа – на Пиренейския полуостров ще бъде ветровито, с валежи от дъжд и сняг, в западната половина интензивни и значителни по количества. Ще вали и на Балканите, но слабо и само в източните и южните райони от полуострова.

У нас през почивните дни затоплянето ще продължи, но няма да засегне местата с трайни мъгли. Ще има и изолирани и слаби валежи – в събота в крайните западни планински райони, в неделя - в южната част на Родопите.

В понеделник ще има валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. Температурите още ще се повишат, по-съществено в Източна България и районите, разположени на север от планините, където ще духа силен южен вятър.

Във вторник вятърът ще отслабне, валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Ще остане топло за сезона.