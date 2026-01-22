Двукратен шампион по ММА в Камерун започна работа в завода за боклук в София

Напредък в борбата с натрупания боклук в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин" отчитат от Столичната община. Доказателство за подобряването на ситуацията е и липсата на сигнали за препълнени контейнери и сметища около тях.

От началото на кризата към завода за боклук работят и мъже от Африка, а отскоро и от Непал. Как са избрали да работят в България?

Луи Амджи е двукратен шампион по ММА в Камерун, където е роден и веднъж за цяла Африка. Затова и работата му като боклукчия не му тежи и вече трети месец събира смет в София.

- Вие хванахте кризата с боклука, трудно ли е? Луи Амджи: Да, трудно е, но ние обичаме да се движим и си вършим работата перфектно.

Луи вече знае и няколко български фрази, надява се това да му помогне да си намери нови приятели, а защо не и българска жена.

Луи Амджи: Добро утро, добър вечер, добър ден! - Може би ще си намериш българска жена? - Може би, не се знае. - Харесвате ли ги? - Българските жени са много красиви, някои са мили, но други не чак толкова, така че ще видим.

Никема Амиду от Кот д'Ивоар преди е бил шофьор на камион.

Никема Амиду: Работата е трудна, но ние сме работливи.

И така Луи и Никема станаха част от решаването на проблема със софийския боклук.