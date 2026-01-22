БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Двукратен шампион по ММА в Камерун започна работа в завода за боклук в София

Карина Караньотова
Чете се за: 01:47 мин.
Общество
Напредък в борбата с натрупания боклук в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин" отчитат от Столичната община. Доказателство за подобряването на ситуацията е и липсата на сигнали за препълнени контейнери и сметища около тях.

От началото на кризата към завода за боклук работят и мъже от Африка, а отскоро и от Непал. Как са избрали да работят в България?

Луи Амджи е двукратен шампион по ММА в Камерун, където е роден и веднъж за цяла Африка. Затова и работата му като боклукчия не му тежи и вече трети месец събира смет в София.

- Вие хванахте кризата с боклука, трудно ли е?

Луи Амджи: Да, трудно е, но ние обичаме да се движим и си вършим работата перфектно.

Луи вече знае и няколко български фрази, надява се това да му помогне да си намери нови приятели, а защо не и българска жена.

Луи Амджи: Добро утро, добър вечер, добър ден!

- Може би ще си намериш българска жена?

- Може би, не се знае.

- Харесвате ли ги?

- Българските жени са много красиви, някои са мили, но други не чак толкова, така че ще видим.

Никема Амиду от Кот д'Ивоар преди е бил шофьор на камион.

Никема Амиду: Работата е трудна, но ние сме работливи.

И така Луи и Никема станаха част от решаването на проблема със софийския боклук.

