Двукратен шампион по ММА в Камерун започна работа в завода за боклук в София

Напредък в борбата с натрупания боклук в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин" отчитат от Столичната община. Доказателство за подобряването на ситуацията е и липсата на сигнали за препълнени контейнери и сметища около тях.
От началото на кризата към завода за боклук работят и мъже от Африка, а отскоро и от Непал. Как са избрали да работят в България?
Луи Амджи е двукратен шампион по ММА в Камерун, където е роден и веднъж за цяла Африка. Затова и работата му като боклукчия не му тежи и вече трети месец събира смет в София.
- Вие хванахте кризата с боклука, трудно ли е?
Луи Амджи: Да, трудно е, но ние обичаме да се движим и си вършим работата перфектно.
Луи вече знае и няколко български фрази, надява се това да му помогне да си намери нови приятели, а защо не и българска жена.
Луи Амджи: Добро утро, добър вечер, добър ден!
- Може би ще си намериш българска жена?
- Може би, не се знае.
- Харесвате ли ги?
- Българските жени са много красиви, някои са мили, но други не чак толкова, така че ще видим.
Никема Амиду от Кот д'Ивоар преди е бил шофьор на камион.
Никема Амиду: Работата е трудна, но ние сме работливи.
И така Луи и Никема станаха част от решаването на проблема със софийския боклук.