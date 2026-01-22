СО: Натрупаните отпадъци в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин" са в голяма степен почистени

Натрупаните в началото на месеца отпадъци в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин" са в голяма степен почистени. Продължава работата с пълен капацитет по сметопочистването в трите най-засегнати райони на София. Това посочиха от пресцентъра на Столичната община.

Вчера в район "Слатина" на терен са работили осем камиона, както и една щипка, които са обслужвали зоните около "Летище София", ВТУ "Тодор Каблешков", Министерство на външните работи, "Шипченски проход", бул. "Ситняково", ул. "Борис Христов", ул. "Гео Милев", квартал "Редута" (улици с масов градски транспорт), карето между "Калиманци" – "Атанас Узунов" – "Гълъбец" – бул. "Ситняково", карето "Цариградско шосе" – "Александър Жендов" – "Христо Чернопеев" – "Шипченски проход", включително зоната около БАН.

Екипите са работили още по улиците "Иван Димитров – Куклата", "Мирково", "Коста Лулчев", бул. "Шипченски проход", бул. "Ситняково", "Едисон", както и в ж.к. "Христо Смирненски" – ул. "Корал", "Роглец", "Кривина" и ул. 590. Извършвано е и събиране на хартия и кашони, както и работа в ж.к. "Яворов" и по улиците "Румен Войвода", "Поп Харитон" и "Околчица".

В район "Подуяне" са работили седем камиона и една щипка. Обслужени са карето между ул. "Черковна", бул. "Владимир Вазов", ул. "Тодорини кукли" и бул. "Ботевградско шосе", квартал "Хаджи Димитър" – каретата между "Васил Кънчев", "Резбарска", "Макгахан" и "Владимир Вазов", както и карето "Макгахан" – "Резбарска" – мост "Чавдар". Работено е в "Левски В" – къщите, "Левски Г", включително карето между "Железни врата", бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Витиня", както и по ул. "Теофил Ганев" и локалните платна на бул. "Ботевградско шосе".

От "Слатина" и "Подуяне" са извозени над 118 тона отпадъци при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

В район "Люлин" са работили осем камиона. Напълно са обслужени улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици в първи до осми микрорайон. В девети и десети микрорайон улиците с масов градски транспорт са извозени изцяло, а улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици – частично.

Напълно е обслужен и квартал "Филиповци", посочиха от Общината.

И в трите района работата е в напреднал етап – по-голямата част от натрупванията и боклуците около контейнерите вече са почистени. Усилената работа на терен продължава до пълното възстановяване на нормалното сметопочистване и обслужване на всички зони, допълниха от Общината.