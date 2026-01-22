БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Евролидерите обсъждат трансатлантическите отношения и последиците от тях

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:45 мин.
По света
На неформална среща на върха тази вечер в Брюксел евролидерите ще обсъдят последните развития в трансатлантическите отношения и последиците от тях за Блока. Освен Гренландия сред основните теми на срещата ще бъдат и преговорите за мир в Украйна.

Европейските лидери са изключително доволни за това, че напрежението между ЕС и САЩ спадна. Както каза френският президент Емануел Макрон, започнахме седмицата в много голямо напрежение, а сега ситуацията се успокои.

Германският канцлер Фридрих Мерц благодари преди началото на срещата на Доналд Тръмп за това, че се е отказал от плановете си за Гренландия и от плановете си за налагане на мита на някои европейски държави.

Целта на тази среща на върха беше именно това Европа да изготви своя отговор на американските мита. Според Макрон обаче Европа трябва да бъде нащрек и да е готова да реагира.

Много европейски лидери заявиха, че когато ЕС е единен и силен, останалите световни играчи също го респектират.

Датският премиер Мете Фредериксен коментира, че преговорите със Съединените щати ще се водят като се уважава суверенитета на страната.

Мете Фредериксен, министър-председател на Дания: "Преди всичко искам да изкажа колко благодарни сме ние в кралство Дания, в това число и Гренландия, за подкрепата, която получихме от цяла Европа. Това беше изключително важно в тази трудна ситуация. Мисля, че когато Европа не е разделена, когато сме заедно, когато сме ясни и силни, тогава идва и резултатът. Научихме нещо през последните дни и седмици и сега, разбира се, искаме да намерим решение и това има общо с НАТО. Поискахме от НАТО да има по-голямо присъствие в Арктическия регион."

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Нашият неформален Европейски съвет се събира, за да покаже единството на европейците в подкрепата за Дания, за нейния териториален интегритет и нейния суверенитет и, за да покажем, че Европа е силна, обединена и реагира бързо в пълно спокойствие. Започнахме седмицата с форма на ескалация и заплаха за мита и стигнахме до ситуация, която е много по-приемлива. Но да останем бдителни."

