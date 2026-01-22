Евролидерите обсъждат трансатлантическите отношения и последиците от тях

На неформална среща на върха тази вечер в Брюксел евролидерите ще обсъдят последните развития в трансатлантическите отношения и последиците от тях за Блока. Освен Гренландия сред основните теми на срещата ще бъдат и преговорите за мир в Украйна.

Европейските лидери са изключително доволни за това, че напрежението между ЕС и САЩ спадна. Както каза френският президент Емануел Макрон, започнахме седмицата в много голямо напрежение, а сега ситуацията се успокои.

Германският канцлер Фридрих Мерц благодари преди началото на срещата на Доналд Тръмп за това, че се е отказал от плановете си за Гренландия и от плановете си за налагане на мита на някои европейски държави.

Целта на тази среща на върха беше именно това Европа да изготви своя отговор на американските мита. Според Макрон обаче Европа трябва да бъде нащрек и да е готова да реагира.

Много европейски лидери заявиха, че когато ЕС е единен и силен, останалите световни играчи също го респектират.

Датският премиер Мете Фредериксен коментира, че преговорите със Съединените щати ще се водят като се уважава суверенитета на страната.