Тейлър Суифт ще е вторият най-млад творец в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт ще стане вторият най-млад творец, въведен в Залата на славата на авторите на песни. Това отличие нарежда попзвездата, носителка на 14 награди Грами, сред най-прославените автори на песни от различни поколения. Суифт ще бъде въведена заедно с Аланис Морисет, Кени Логинс и членовете на групата KISS през юни.

Изпълнителката е печелила 4 пъти награда Грами за албум на годината. Последният ѝ албум "The Life of a Showgirl" е продал повече копия от всеки друг албум в съвременната епоха през първата си седмица.