Новините 22.01.2026 г.

Акценти за деня:

ОБРАЗОВАНИЕ

След промените в НВО – учители по математика очакват по-слабо представяне на десетокласниците

Учители по математика очакват по-слабо представяне на десетокласниците на предстоящото през юни Национално външно оценяване (НВО). Причината – промененият изпитен формат, който ще включва задачи по биология, химия, физика и география, освен математика.

Музикално училище в Стара Загора събра 1 милион стотинки за нов вибрафон

Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора успя да събере дарения в размер на 1 милион монети от по една стотинка за по-малко от месец. Така учебното заведение набра 10 000 лева, с които да сбъдне мечтата си да купи нов вибрафон – ударен инструмент, необходим за обучението на младите музиканти.

За десета поредна година се проведоха наградите за най-четящи деца в Русе

Най-четящите деца за 2025 г. бяха наградени на станалата вече традиционна церемония в регионалната библиотека в Русе. Събитието се организира за десета поредна година и цели да насърчи любовта към четенето при най-малките. Победител стана 10-годишният Симеон Гюров, прочел повече от 200 книги през годината.

СВЯТ

Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е много близо до постигането на дългосрочно споразумение за Гренландия. През последните седмици той не веднъж заявяваше, че САЩ искат да имат по-голяма роля на арктическия остров.

Зоопаркът във Франкфурт посрещна бебе-маймуна от застрашения вид бонобо

Зоопаркът във Франкфурт се похвали с ново попълнение – маймуна от семейство бонобо на име Фаро. Този вид маймуни живее в Конго и е застрашен заради загуба на местообитания и бракониерство.

Дворцовият музей в Пекин с нов облик след мащабна реставрация

Дворцовият музей в Пекин придоби великолепен облик след мащабна реставрация. Той е създаден през 1925 г. върху основите на Забранения град, който е бил императорски дворец на династиите Мин и Цин.

Тейлър Суифт ще е вторият най-млад творец в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт ще стане вторият най-млад творец, въведен в Залата на славата на авторите на песни. Това отличие нарежда попзвездата, носителка на 14 награди Грами, сред най-прославените автори на песни от различни поколения. Суифт ще бъде въведена заедно с Аланис Морисет, Кени Логинс и членовете на групата KISS през юни.

СПОРТ

Лудогорец гостува на Рейнджърс в решаващ мач от Лига Европа

Шампионът на България Лудогорец гостува на Рейнджърс в решаващ мач от Лига Европа днес от 22:00 часа. При победа, Лудогорец почти сигурно продължава към елиминациите. За целта те трябва да останат до 24-та позиция в класирането. В момента са 23-ти със 7 точки след две победи и едно равенство.

Екшън сцени на Държавното първенство по борба

Скандал беляза Държавното първенство по борба в класически стил в Сливен. Състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийските решения, реагира бурно срещу председателя на срещата Елина Васева.