Тръмп за договорката за Гренландия: Това е наистина добра сделка за всички

Чете се за: 04:47 мин.
По света
Дания: Не е имало преговори за нашия суверенитет

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Доналд Тръмп заяви, че детайлите на споразумението на САЩ за Гренландия все още се уточняват. Това става ден след като американският президент оттегли заплахата за мита и изключи използването на сила за завземане на датската територия. САЩ преговарят за "пълен достъп" до Гренландия, заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз. Според него Вашингтон ще "получи всичко, което иска, без разходи".

След разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп оттегли заплахата си да наложи мита на редица държави заради подкрепата им за Гренландия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката за бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион. Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО. Въз основа на това разбирателство, няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари."

Тръмп не даде подробности. Уточни само, че сделката е вечна и че става дума да се осигури колективно сигурността на 7 държави спрямо Русия и Китай.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е наистина добра сделка за всички. Това е чудесна сигурност, чудесна национална и международна сигурност. Получаваме всичко, което искахме."

Марк Рюте сподели позицията на Тръмп като отбеляза, че шансът Русия или Китай да се превърнат в заплаха в Арктическия регион се увеличава всеки ден.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Вчера стигнахме до разбирането, че колективно като НАТО, трябва да се намесим тук, включително САЩ. Сега, разбира се, нашите военни ще започнат планирането. Но най-важното не е вътрешното вземане на решения. Важното е да защитим Арктическия регион, като изпълняваме визията на президента, че се нуждаем от безопасен Арктически регион."

Висшето командване на НАТО е съгласно с мнението на ръководството на пакта.

генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа: "Една от най-тревожните промени в ситуацията със сигурността е нарастващото сътрудничество между Русия и Китай в Арктика. Това се случва както в морската област с увеличени съвместни патрули, така и във въздушната област, с патрули на бомбардировачи с голям обсег. Когато нашите конкуренти или потенциални противници правят това, това е нещо, на което трябва да обърнем внимание."

Пекин обяви днес, че т.нар. "китайска заплаха" не съществува.

Не е имало преговори с НАТО за нашия суверенитет, коментира премиерът на Дания Метте Фредериксен, която днес беше гост на британския си колега Киър Стармър.

Мете Фредериксен, премиер на Дания: "Все още сме в трудна и сериозна ситуация, но има и известен напредък. Червените ни линии остават същите. Не се отказваме от суверенитета си и бъдещето на Гренландия трябва да бъде определено от Гренландия, а Гренландия е част от Кралство Дания."

Според източник на Франс прес Вашингтон и Копенхаген ще предоговорят споразумението си за отбрана за Гренландия от 1951 г. Арктическата сигурност ще бъде засилена и европейските страни от НАТО ще допринесат за това. Споразумението за отбрана е актуализирано през 2004 г. То дава практически пълна свобода на американските въоръжени сили в Гренландия, въпреки че те трябва да уведомят предварително властите за решенията си. Съединените щати сега имат само една база в Гренландия, след като по време на Студената война там са действали десет.

#Доналд Тръмп #Дания #Гренландия

