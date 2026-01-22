Тръмп за договорката за Гренландия: Това е наистина добра сделка за всички

Доналд Тръмп заяви, че детайлите на споразумението на САЩ за Гренландия все още се уточняват. Това става ден след като американският президент оттегли заплахата за мита и изключи използването на сила за завземане на датската територия. САЩ преговарят за "пълен достъп" до Гренландия, заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз. Според него Вашингтон ще "получи всичко, което иска, без разходи".

След разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп оттегли заплахата си да наложи мита на редица държави заради подкрепата им за Гренландия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката за бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион. Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО. Въз основа на това разбирателство, няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари."

Тръмп не даде подробности. Уточни само, че сделката е вечна и че става дума да се осигури колективно сигурността на 7 държави спрямо Русия и Китай.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е наистина добра сделка за всички. Това е чудесна сигурност, чудесна национална и международна сигурност. Получаваме всичко, което искахме."

Марк Рюте сподели позицията на Тръмп като отбеляза, че шансът Русия или Китай да се превърнат в заплаха в Арктическия регион се увеличава всеки ден.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Вчера стигнахме до разбирането, че колективно като НАТО, трябва да се намесим тук, включително САЩ. Сега, разбира се, нашите военни ще започнат планирането. Но най-важното не е вътрешното вземане на решения. Важното е да защитим Арктическия регион, като изпълняваме визията на президента, че се нуждаем от безопасен Арктически регион."

Висшето командване на НАТО е съгласно с мнението на ръководството на пакта.

генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа: "Една от най-тревожните промени в ситуацията със сигурността е нарастващото сътрудничество между Русия и Китай в Арктика. Това се случва както в морската област с увеличени съвместни патрули, така и във въздушната област, с патрули на бомбардировачи с голям обсег. Когато нашите конкуренти или потенциални противници правят това, това е нещо, на което трябва да обърнем внимание."

Пекин обяви днес, че т.нар. "китайска заплаха" не съществува.

Не е имало преговори с НАТО за нашия суверенитет, коментира премиерът на Дания Метте Фредериксен, която днес беше гост на британския си колега Киър Стармър.

Мете Фредериксен, премиер на Дания: "Все още сме в трудна и сериозна ситуация, но има и известен напредък. Червените ни линии остават същите. Не се отказваме от суверенитета си и бъдещето на Гренландия трябва да бъде определено от Гренландия, а Гренландия е част от Кралство Дания."

Според източник на Франс прес Вашингтон и Копенхаген ще предоговорят споразумението си за отбрана за Гренландия от 1951 г. Арктическата сигурност ще бъде засилена и европейските страни от НАТО ще допринесат за това. Споразумението за отбрана е актуализирано през 2004 г. То дава практически пълна свобода на американските въоръжени сили в Гренландия, въпреки че те трябва да уведомят предварително властите за решенията си. Съединените щати сега имат само една база в Гренландия, след като по време на Студената война там са действали десет.