ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиан Вигенин: Суверенитетът на Европа и държавите членки трябва да бъде защитен

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Европейските социалисти за Гренландия, икономическите мерки, Меркусур, Украйна и Близкия изток

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тема на дебат в пленарната зала на Европейския парламент беше как Европа да запази силата и суверенитета си на фона на нарастващото геополитическо напрежение и постоянни заплахи за основания на правила ред. Европейските социалисти са категорични в подкрепата си за Дания, за Гренландия и за правото на Гренландия да направи своя избор. Това коментира в предаването "Светът и ние" евродепутатът Кристиян Вигенин от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

Вигенин подчерта, че става дума не само за конкретния казус, а за принципен проблем в международните отношения и за грубо нарушаване на международното право. По думите му темата за суверенитета и правото на самоопределение винаги е била водеща за европейските социалисти:

"Темата за суверенитета, за правото на самоопределение, за това, че трябва да бъдат уважавани държавите независимо колко са големи, силни и така нататък, това са неща, които сме отстоявали винаги."

По отношение на обсъжданите икономически и търговски мерки Вигенин заяви, че Европейският съюз трябва да бъде гъвкав и да търси решения чрез диалог, като същевременно е подготвен за отговор:

"Най-добре да не се стига до тях, диалогът да продължи, за да може да се търсят някакви решения."

Той предупреди, че използването на икономически инструменти ще има сериозни последици и за двете страни:

"Използването на това оръжие ще доведе до сериозни загуби и по отношение на американската страна, но ще бъде проблеми за Европа."

По темата за споразумението с Меркусур Вигенин заяви, че то не бива да се идеализира, въпреки възможностите, които отваря за Европейския съюз:

"Аз не съм склонен да идеализирам това споразумение."

Според него ще има както печеливши, така и губещи сектори, особено в земеделието, което налага внимателен и балансиран подход:

"Ще има сектори, които ще бъдат губещи, в смисъл ще трябва да се мисли за тяхната подкрепа."

Относно войната в Украйна Вигенин отбеляза, че към момента Европейският съюз е по-далеч от мира, отколкото преди няколко седмици, тъй като се е наложило да защитава и собствения си суверенитет:

"Към днешна дата ние сме по-далеч от мира, отколкото бяхме само преди няколко седмици."

Въпреки това, той изрази умерен оптимизъм, като подчерта, че без участието на Съединените щати не може да се стигне до трайно решение:

"Без подкрепата на САЩ не вярвам, че е възможно трайно уреждане на конфликта в Украйна."

По отношение на Близкия изток и протестите в Иран Вигенин заяви, че въпросите са изключително сложни, но Европейският парламент има готовност да реагира.

"Хората имат право да изразяват своето мнение и когато то се заглушава по други начини, те излизат на улицата."

Той изрази надежда за трайно установяване на мира в Газа и за това гласът на протестиращите в Иран да бъде чут.

Вижте цялото интервю във видеото

#Съвета за мир в Газа #Кристиан Вигенин  #войната в Украйна #европейски социалисти #Иран #Гренландия

