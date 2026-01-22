БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неуспешен вот на недоверие срещу ЕК заради споразумението с Меркосур

Милен Атанасов
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
неуспешен вот недоверие заради споразумението меркосур
Снимка: БГНЕС
Евродепутатите гласуваха за отхвърляне на вота на недоверие срещу Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен, внесен от крайнодясната група "Патриоти за Европа" заради търговското споразумение между Евросъюза и Меркосур. Предложението беше отхвърлено с лекота, като 390 евродепутати гласуваха "против", 165 "за" и 10 "въздържали се".

Вчера евродепутатите гласуваха за отнасяне на спорното търговско споразумение до Съда на Европейския съюз. Това беше четвъртият вот на недоверие, проведен в Европейския парламент по време на втория мандат на фон дер Лайен като председател на Еврокомисията. Предишните вотове също потвърдиха подкрепата на парламента за Комисията.

#Урсула фон ден Лайен #Европейска комисия #вот на недоверие #Европейски парламент

