Поредно заседание на съда в Пловдив по делото "Дебора"

В районния съд в Пловдив днес продължава делото "Дебора", по което подсъдим е бившият приятел на момичето – Георги Георгиев. Процесът тече вече повече от 2 години, като миналата година се наложи да започне отново след отвод на съдебния състав.

Днешният съдебен процес продължава с разпит на пострадалата Дебора, който бе започнат в предходното съдебно заседание. Самата Дебора закъсня за началото на делото и беше много лаконична пред медиите. Стана ясно, че адвокатите на подсъдимия Георги Георгиев не очакваха нейния разпит да продължи и днес.

От прокуратурата обаче заявиха, че точно защитата е настоявала за изясняване на обстоятелства от спомените и възприятията на жертвата. Нейният разпит става в присъствието на психолог и психиатър, които преценяват реакциите и предстои днес да бъдат изслушани и експертите изследвали психическото състояние на Дебора след посегателството. Делото се води срещу Георги Георгиев затова, че е наранил многократно с макетен нож Дебора, подстригал косата ѝ и е отправял заплахи за живота ѝ.

Дебора Михайлова: "Ще видим при моя разпит какво ще се случи отново 2 години и половина по-късно." Ивелина Косева - прокурор: "За днес сме предвидили да продължим с разпита на пострадалата Дебора и ще изслушаме заключението на една от експертизите. Тя е една експертиза, която е свързана с всички тези обстоятелства за заплахите, за състоянието ѝ след самия инцидент, което е изключително важно да се изясни как се е отразило самото посегателство." Петко Кънев – адвокат на Георги Георгиев: "Според мен експертите категорично биха били на позиция, че тя не е изпитвала основателен страх. Това стана ясно от разпитите, които продължиха повече от три дни. Аз не мисля, че е сериозно подобно обвинение – говорим за заканата за убийство. За нас няма нито едно доказателство, което да сочи, че нашият клиент има съпричастност към това, в което те го обвиняват."

За изслушване в днешния ден са призовани и двама свидетели.

