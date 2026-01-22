БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Поредно заседание на съда в Пловдив по делото "Дебора"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В районния съд в Пловдив днес продължава делото "Дебора", по което подсъдим е бившият приятел на момичето – Георги Георгиев. Процесът тече вече повече от 2 години, като миналата година се наложи да започне отново след отвод на съдебния състав.

Днешният съдебен процес продължава с разпит на пострадалата Дебора, който бе започнат в предходното съдебно заседание. Самата Дебора закъсня за началото на делото и беше много лаконична пред медиите. Стана ясно, че адвокатите на подсъдимия Георги Георгиев не очакваха нейния разпит да продължи и днес.

От прокуратурата обаче заявиха, че точно защитата е настоявала за изясняване на обстоятелства от спомените и възприятията на жертвата. Нейният разпит става в присъствието на психолог и психиатър, които преценяват реакциите и предстои днес да бъдат изслушани и експертите изследвали психическото състояние на Дебора след посегателството. Делото се води срещу Георги Георгиев затова, че е наранил многократно с макетен нож Дебора, подстригал косата ѝ и е отправял заплахи за живота ѝ.

Дебора Михайлова: "Ще видим при моя разпит какво ще се случи отново 2 години и половина по-късно."

Ивелина Косева - прокурор: "За днес сме предвидили да продължим с разпита на пострадалата Дебора и ще изслушаме заключението на една от експертизите. Тя е една експертиза, която е свързана с всички тези обстоятелства за заплахите, за състоянието ѝ след самия инцидент, което е изключително важно да се изясни как се е отразило самото посегателство."

Петко Кънев – адвокат на Георги Георгиев: "Според мен експертите категорично биха били на позиция, че тя не е изпитвала основателен страх. Това стана ясно от разпитите, които продължиха повече от три дни. Аз не мисля, че е сериозно подобно обвинение – говорим за заканата за убийство. За нас няма нито едно доказателство, което да сочи, че нашият клиент има съпричастност към това, в което те го обвиняват."

За изслушване в днешния ден са призовани и двама свидетели.

Вижте прякото включване на Росица Колева

#делото "Дебора" #делото Дебора #Дебора Михайлова #Георги Георгиев

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
2
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
3
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
5
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
6
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

Нормализира се обстановката в Смолянска област след обилния сняг
Нормализира се обстановката в Смолянска област след обилния сняг
Административният съд във Варна остави без движение жалба срещу кмета Благомир Коцев Административният съд във Варна остави без движение жалба срещу кмета Благомир Коцев
Чете се за: 00:50 мин.
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево" Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа
Чете се за: 01:15 мин.
105 машини са почиствали снега в София през нощта 105 машини са почиствали снега в София през нощта
Чете се за: 01:37 мин.
Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:22 мин.
САЩ и Канада
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Чете се за: 05:20 мин.
По света
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ