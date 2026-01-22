Нормализира се обстановката в Смолянска област след обилния сняг

Нормализира се обстановката в Смолянска област след обилния снеговалеж. 57 машини почистваха пътищата през цялата нощ и продължават и в момента.

Отпаднаха въведените ограничения за движение на тежкотоварни автомобили за проходите Рожен и Печинско. Проходът превала обаче все още е затворен. Пътищата са проходими при зимни условия, на места настилките са мокри, а в по-високата част на планината - заснежени.

Няма населени места без ток и вода. Натрупаната снежна покривка е от 10 сантиметра в Смолян до над 20 сантиметра в района на Рожен.