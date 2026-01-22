БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
У нас
Обилен снеговалеж усложни тази нощ пътната обстановка в Смолянска област.

Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град, а по-високите части на Родопите новият сняг е около 20 сантиметра. Затворени за движение на тежкотоварни автомобили
с ремаркета и полуремаркета са проходите Превала, Рожен и Печинско, както и пътищата
Девин - Кричим и Батак - Доспат.

Републиканските пътища са проходими при зимни условия, заснежени са, но се обработват от снегопочистващите машини.

