Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско

Обилен снеговалеж усложни тази нощ пътната обстановка в Смолянска област.

Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град, а по-високите части на Родопите новият сняг е около 20 сантиметра. Затворени за движение на тежкотоварни автомобили

с ремаркета и полуремаркета са проходите Превала, Рожен и Печинско, както и пътищата

Девин - Кричим и Батак - Доспат.

Републиканските пътища са проходими при зимни условия, заснежени са, но се обработват от снегопочистващите машини.