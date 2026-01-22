Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф

Бъдещето на Украйна на фокус днес: Доналд Тръмп ще се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Давос. Първоначално американският лидер беше заявил, че разговорите ще бъдат още вчера, но от Киев опровергаха твърденията му.



На този фон - ключова среща предстои и в Москва, където руският президент Владимир Путин ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. От украинска страна обявиха, че в рамките на Давос са обсъдили войната с представители на няколко държави, а акцент е бил възстановяването на страната след близо 4 години война.

В Киев продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари.