Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф

Джанан Дурал
Чете се за: 00:52 мин.
По света
В Киев продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари

Бъдещето на Украйна на фокус днес: Доналд Тръмп ще се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Давос. Първоначално американският лидер беше заявил, че разговорите ще бъдат още вчера, но от Киев опровергаха твърденията му.

На този фон - ключова среща предстои и в Москва, където руският президент Владимир Путин ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. От украинска страна обявиха, че в рамките на Давос са обсъдили войната с представители на няколко държави, а акцент е бил възстановяването на страната след близо 4 години война.

В Киев продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари.

#среща Путин-Уиткоф #среща Тръмп-Зеленски #войната в Украйна

