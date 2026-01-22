БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Извънредна среща на върха: Трансатлантическите отношения на фокус

Джанан Дурал
По света
България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков

Снимка: БТА
Лидерите на страните от ЕС се събират на извънредна среща в Брюксел днес. България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

На фокус остават трансатлантическите отношения на фона на вече отпадналата заявка на Съединените щати за мита заради Гренландия. Европейските лидери са единни, че териториалната цялост и суверенитета на арктическия остров, който е датска територия, трябва да останат неприкосновени.

От Брюксел се обявиха за конструктивен диалог с Вашингтон.

