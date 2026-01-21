Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски в Давос

С наближаване на четвъртата годишнина от началото на войната за украинците надеждите за мир избледняват
Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски утре в Давос.
Очакват се и важни разговори в Кремъл между специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.
С наближаване на четвъртата годишнина от началото на войната за украинците надеждите за мир избледняват. Киевчани продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари.
Днес Германия определи руските атаки срещу енергийната инфраструктура като "военни престъпления".