БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски в Давос

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

С наближаване на четвъртата годишнина от началото на войната за украинците надеждите за мир избледняват

Снимка: Архив/
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски утре в Давос.

Очакват се и важни разговори в Кремъл между специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

С наближаване на четвъртата годишнина от началото на войната за украинците надеждите за мир избледняват. Киевчани продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари.

Днес Германия определи руските атаки срещу енергийната инфраструктура като "военни престъпления".

#икономически форум в Давос #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Давос

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
4
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
5
Сняг, дъжд и поледици в сряда
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
6
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Европа

Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
ЕП замрази ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ ЕП замрази ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Нови удари по енергийната система в Украйна - избледняват ли надеждата на украинците за мир Нови удари по енергийната система в Украйна - избледняват ли надеждата на украинците за мир
Чете се за: 03:00 мин.
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа? Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
Андрей Ковачев: Бъдещето на Гренландия и сигурността на Европа не могат да се решават със сила Андрей Ковачев: Бъдещето на Гренландия и сигурността на Европа не могат да се решават със сила
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ