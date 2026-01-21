Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала

Тя стана жертва на агресията на бореца Иво Илиев.
Елина Васева, която пострада при грозните сцени от Държавното първенство по борба в Сливен коментира пред БНТ, че подобно нещо се случва за първи път нейната кариера. Васева стана жертва на агресията на бореца Иво Илиев, който недоволен от съдийските отсъждания, агресира и ритна масата на председателите. Очаквано, борецът беше дисквалифициран. Пред БНТ Васева коментира случилото се през нейните очи.
„Бях председател на срещата. Не очаквах такава реакция на самия състезател. Познавам го от доста години. Тази негова реакция беше, меко казано, недопустима. При приключване на самата среща, той загуби, съответно с 14:6, след което стана от центъра на тепиха, тръгна към мен и с ритник ритна масата, която ми изкара въздуха и ми нарани ребрата. Последва защитна реакция от мен, не е редно от моя страна да постъпвам по този начин, но просто агресията от състезателя ме връхлетя и аз му посегнах и го ударих".
Тя коментира и дали цялостното напрежение, което витае около борбата, се е отразило в случая.
„Мисля, че точно това е причината. Самото напрежение на самото състезание, ЦСКА, Враца…добри борци, равностойни. Срещата изцяло беше равностойна до последните минути. Имаше агресивни моменти, които бяха наказани. Той загуби самата среща и агресира“, добави Васева.
„Не разбрах откъде се появи майка му. Като майка, да си защити сина, не е права, защото нейният син посяга първо на жена, съдия олимпийска категория. Трябва да има уважение, ние сме спорт с хилядолетни традиции. Тази постъпка само уронва авторитета на самата борба. Трябва да има рапорт от моя страна. Ще се опитам да туширам напрежението. Ние сме съдии и свирим само и единствено по правилата на Международната федерация по борба. 26 години съм в борбата, чак такава реакция от състезател не бях виждала. Такова нещо за първи път ми се случва“, добави Васева.
