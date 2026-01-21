Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала

Елина Васева, която пострада при грозните сцени от Държавното първенство по борба в Сливен коментира пред БНТ, че подобно нещо се случва за първи път нейната кариера. Васева стана жертва на агресията на бореца Иво Илиев, който недоволен от съдийските отсъждания, агресира и ритна масата на председателите. Очаквано, борецът беше дисквалифициран. Пред БНТ Васева коментира случилото се през нейните очи.

„Бях председател на срещата. Не очаквах такава реакция на самия състезател. Познавам го от доста години. Тази негова реакция беше, меко казано, недопустима. При приключване на самата среща, той загуби, съответно с 14:6, след което стана от центъра на тепиха, тръгна към мен и с ритник ритна масата, която ми изкара въздуха и ми нарани ребрата. Последва защитна реакция от мен, не е редно от моя страна да постъпвам по този начин, но просто агресията от състезателя ме връхлетя и аз му посегнах и го ударих".

Тя коментира и дали цялостното напрежение, което витае около борбата, се е отразило в случая.