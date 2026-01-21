Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време

И сутринта на Бабинден беше доста мразовита. Най-студено беше Видин и Русе, където градусите паднаха под минус 12 градуса, но се усещаше много по-студено. Защо се получава така и каква е разликата между реалната температура и тази, която усещаме?

"Ето лука нищо му няма, лукът е отпуснат, мек." Деница Енчева: "Три шапки уплътнявам тука чело, отгоре суитчър, който е със специална подплата, не пуска вятър, не пуска студ и отгоре това също пази челото."

Вече 34 години Деница Енчева продава на открития пазар в Русе. Освен себе си пази и стоката от студа. Заради мразовитото време търговците на най-големия пазар в крайдунавския град се броят на пръсти нахлузили няколко чифта ръкавици.

Деница Енчева: "В момента термометърът ми е минус 2, аз го усещам като минус 5. Не ми е студено, защото съм била и на минус 10, чакам минус 8 да стане, тогава отгъвам тарабата."

Тази сутрин Русе беше един от най-студените градове у нас - температурата падна до минус 12,3 градуса, но усещането беше за много по-студено време.

"Как да се предпазя - купих си сега клин, дамски клин под панталон, гледам да се обличам. Времето си е студено, то си е януари месец."

Защо между реално измерената температура и температурата на усещане има разлика?

Симеон Матев, климатолог: "Когато се говори за температура на усещане това вече е изчислена температура, тя е изчислена, като в това изчисление се калкулират скоростта на вятъра и влажността на въздуха. Това е така, защото човешкото тяло, когато го обдухва вятър - то много по-бързо се охлажда. Когато има по-голямо съдържание или по-малко съдържание на влага също влияе на термичния комфорт на човека. Едно е да е 0 градуса и да излезете на силен вятър и тази температура да се усеща като минус 10 градуса, а ако излезете на реални минус 10 градуса, ви казвам, че ще се чувствате много по-комфортно, отколкото да излезете на 0 със силния вятър."

Най-ниската температура на днешната дата в Русе минус 17 градуса е била преди 10 години, а най-високата - 19 през 2007 г. А въпреки студа животът в крайдунавския град не спира.