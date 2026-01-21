БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Каква е разликата между реалната температура и тази, която усещаме

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И сутринта на Бабинден беше доста мразовита. Най-студено беше Видин и Русе, където градусите паднаха под минус 12 градуса, но се усещаше много по-студено. Защо се получава така и каква е разликата между реалната температура и тази, която усещаме?

"Ето лука нищо му няма, лукът е отпуснат, мек."

Деница Енчева: "Три шапки уплътнявам тука чело, отгоре суитчър, който е със специална подплата, не пуска вятър, не пуска студ и отгоре това също пази челото."

Вече 34 години Деница Енчева продава на открития пазар в Русе. Освен себе си пази и стоката от студа. Заради мразовитото време търговците на най-големия пазар в крайдунавския град се броят на пръсти нахлузили няколко чифта ръкавици.

Деница Енчева: "В момента термометърът ми е минус 2, аз го усещам като минус 5. Не ми е студено, защото съм била и на минус 10, чакам минус 8 да стане, тогава отгъвам тарабата."

Тази сутрин Русе беше един от най-студените градове у нас - температурата падна до минус 12,3 градуса, но усещането беше за много по-студено време.

"Как да се предпазя - купих си сега клин, дамски клин под панталон, гледам да се обличам. Времето си е студено, то си е януари месец."

Защо между реално измерената температура и температурата на усещане има разлика?

Симеон Матев, климатолог: "Когато се говори за температура на усещане това вече е изчислена температура, тя е изчислена, като в това изчисление се калкулират скоростта на вятъра и влажността на въздуха. Това е така, защото човешкото тяло, когато го обдухва вятър - то много по-бързо се охлажда. Когато има по-голямо съдържание или по-малко съдържание на влага също влияе на термичния комфорт на човека. Едно е да е 0 градуса и да излезете на силен вятър и тази температура да се усеща като минус 10 градуса, а ако излезете на реални минус 10 градуса, ви казвам, че ще се чувствате много по-комфортно, отколкото да излезете на 0 със силния вятър."

Най-ниската температура на днешната дата в Русе минус 17 градуса е била преди 10 години, а най-високата - 19 през 2007 г. А въпреки студа животът в крайдунавския град не спира.

Васил Василев: "Обличаме се добре, хапваме добре и студът няма как да ни събори."

#отрицателни температури #студено време #ниски температури

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
4
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
5
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Регионални

Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър
Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър
Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско
Чете се за: 01:02 мин.
Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт
Чете се за: 03:05 мин.
Мъж изпочупи две от кабинките на въжения лифт в Боровец Мъж изпочупи две от кабинките на въжения лифт в Боровец
Чете се за: 00:42 мин.
На Бабинден в Царево (СНИМКИ) На Бабинден в Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ