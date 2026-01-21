Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем

Лудогорец трябва да разчита на собствените си силни страни и да играе смело в атака на „Айброкс“, заяви старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо преди гостуването на Рейнджърс в Лига Европа. Двубоят в Глазгоу е в четвъртък от 22:00 часа българско време, а добрата новина за разградчани е, че всички картотекирани футболисти са на разположение.

Лудогорец заема 23-ото място в общото класиране със 7 точки след победа над Селта и равенство с ПАОК в последните си два мача и към момента се намира в зоната за плейофите. Рейнджърс вече е извън сметките за продължаване напред, но тимът демонстрира стабилна форма под ръководството на новия си мениджър Дани Рьол, който пое отбора през есента.

„Всичко е добре при нас. Имахме проблеми, но всички регистрирани футболисти за Лига Европа са на наше разположение“, заяви Хьогмо на пресконференцията преди срещата.

Норвежецът подчерта, че очаква сериозно изпитание срещу отбор, който е намерил ритъма си през последните седмици.

„Представянето на Рейнджърс има подобрение, играят директен футбол и спечелиха шест поредни победи, в които допуснаха само два гола. За нас е важно да използваме силните ни страни, да създаваме положения и да вкарваме голове. Всеки ден правим по стъпка напред“, добави треньорът на Лудогорец.

Хьогмо обърна специално внимание и на статичните положения, където шотландците са особено опасни.

„Те са много силни на статични положения и имат осем гола в такива ситуации в последните си 11 мача. Ще бъде важна играта ни и в двете наказателни полета. Трябва да внимаваме и в атака, и в защита, да играем умно. Направихме стъпки да се подобрим физически и утре очакваме интензивен и труден мач“, каза още той.

Според наставника на разградчани именно залогът на срещата е допълнителен източник на мотивация за отбора.

„Щастливи сме, че се поставихме в ситуация, в която мачовете означават много. Мотивирани сме и знаем за какво играем. Това ни дава и увереност. Срещу Селта и ПАОК вкарахме шест гола и знаем, че ще създадем шансове и срещу Рейнджърс“, завърши Хьогмо.

