БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Лудогорец не си прави илюзии преди гостуването в Шотландия.

Пер-Матиас Хьогмо
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лудогорец трябва да разчита на собствените си силни страни и да играе смело в атака на „Айброкс“, заяви старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо преди гостуването на Рейнджърс в Лига Европа. Двубоят в Глазгоу е в четвъртък от 22:00 часа българско време, а добрата новина за разградчани е, че всички картотекирани футболисти са на разположение.

Лудогорец заема 23-ото място в общото класиране със 7 точки след победа над Селта и равенство с ПАОК в последните си два мача и към момента се намира в зоната за плейофите. Рейнджърс вече е извън сметките за продължаване напред, но тимът демонстрира стабилна форма под ръководството на новия си мениджър Дани Рьол, който пое отбора през есента.

„Всичко е добре при нас. Имахме проблеми, но всички регистрирани футболисти за Лига Европа са на наше разположение“, заяви Хьогмо на пресконференцията преди срещата.

Норвежецът подчерта, че очаква сериозно изпитание срещу отбор, който е намерил ритъма си през последните седмици.

„Представянето на Рейнджърс има подобрение, играят директен футбол и спечелиха шест поредни победи, в които допуснаха само два гола. За нас е важно да използваме силните ни страни, да създаваме положения и да вкарваме голове. Всеки ден правим по стъпка напред“, добави треньорът на Лудогорец.

Хьогмо обърна специално внимание и на статичните положения, където шотландците са особено опасни.

„Те са много силни на статични положения и имат осем гола в такива ситуации в последните си 11 мача. Ще бъде важна играта ни и в двете наказателни полета. Трябва да внимаваме и в атака, и в защита, да играем умно. Направихме стъпки да се подобрим физически и утре очакваме интензивен и труден мач“, каза още той.

Според наставника на разградчани именно залогът на срещата е допълнителен източник на мотивация за отбора.

„Щастливи сме, че се поставихме в ситуация, в която мачовете означават много. Мотивирани сме и знаем за какво играем. Това ни дава и увереност. Срещу Селта и ПАОК вкарахме шест гола и знаем, че ще създадем шансове и срещу Рейнджърс“, завърши Хьогмо.

Вижте повече в репортажа на Виктория Георгиева!

Свързани статии:

Руан Круз се завърна в Лудогорец
Руан Круз се завърна в Лудогорец
Шампионите си върнаха познато лице.
Чете се за: 01:32 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Надявам се всички да бъдат готови
Пер-Матиас Хьогмо: Надявам се всички да бъдат готови
Чете се за: 01:32 мин.
#Пер-Матиас Хьогмо #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
4
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
5
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Футбол

Александър Димитров: Приели сме решението на Светослав Вуцов
Александър Димитров: Приели сме решението на Светослав Вуцов
Гледайте мач между ветераните на Мексико и легендите на ФИФА пряко по БНТ 3 Гледайте мач между ветераните на Мексико и легендите на ФИФА пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.
Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 02:00 мин.
Стоян Орманджиев: С новия стадион ЦСКА ще има осезаемо домакинско предимство Стоян Орманджиев: С новия стадион ЦСКА ще има осезаемо домакинско предимство
Чете се за: 07:12 мин.
В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 02:05 мин.
Лъчезар Димов: Правим всичко възможно да имаме поколение, което да ни кара да се гордеем Лъчезар Димов: Правим всичко възможно да имаме поколение, което да ни кара да се гордеем
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ