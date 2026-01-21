БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори

Конституционният съд се събира в петък, за да излезе с решение за оставката на президента Румен Радев, която той депозира вчера. Очакваният нов проект на президента вече предизвика коментари за начина, по който Радев може да участва в предстоящите избори - със собствена партия или коалиция с други по-малки регистрирани формации.

Бъдещият проект на президента, с който той ще участва на предстоящите избори, провокира все повече коментари. Конкретните отговори очакваме след решението на Конституционния съд за оставката на президента.

Регистрацията на нова партия в съда отнема между 2 и 4 месеца, което означава, че има вероятност партия на Румен Радев да не бъде регистрирана до извънредните парламентарни избори. В близката история в аналогично положение бяха НДСВ и "Продължаваме Промяната".

Тогава тези партии се явиха на избори в коалиция с други, които вече имат регистрация. Затова сега погледите са насочени към някои от по-малките партии, които досега са показвали ясни симпатии към президента Румен Радев. Една от тях е партия МИР на Симеон Славчев.

Симеон Славчев, председател на партия МИР: "Партия МИР не е търсена все още за такъв тип разговори. По-важното е, че президентът Радев призова за единодействие срещу мафията и олигархията. И тук ПП МИР естествено ще подкрепи такъв тип действия призоваваме всички български граждани да го направят и естествено, ако бъдем повикани на такъв тип разговори ще участваме активно в тези процеси."

В някои медии се появиха предположения, че партия "България може" би участвала в коалиция с партия на Румен Радев. Съпредседателят Кузман Илиев отрече да са търсени за това.

Кузман Илиев, съпредседател на "България може": "Ако с някой ни се пресекат пътищата на политическа основа, да, защо не. Президентът е един от хората, които към момента, с оглед на неговите реални политически действия, е доказал, че е човек, който заслужава такова внимание. И ние с него бихме влезли поне в разговори. И това, което е важно за нашите зрители, че такива разговори все още формално не са провеждани."

Вчера от ЦИК обявиха, че четири партии напускат коалицията "БСП - Обединената левица", сред тях е и "Изправи се.БГ" на Мая Манолова. Макар че те напуснаха коалицията много преди Румен Радев да обяви оставката си, някои видяха връзка в това.

Мая Манолова, председател на "Изправи се.БГ": "Изправи се.БГ" не сме търсени за подобни разговори, но винаги сме подкрепяли Румен Радев и Илияна Йотова в битката срещу мутризирането на властта. Слоганът "Изправи се! Мутри вън!" беше наш слоган, така че Румен Радев има нашата подкрепа в битката срещу модела."

Но конкретните действия очакваме от Румен Радев.

