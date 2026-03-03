БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

3 март – България празнува Деня на свободата
Румен Радев: Битката с олигархията и укрепването на държавността ще е основна цел на новата формация

У нас
Снимка: БТА
На честванията в Стара Загора Румен Радев коментира регистрираната вчера коалиция, която ще се яви на изборите през април. Той заяви, че битката с олигархията и укрепването на държавността ще е основна цел на новата формация. Радев допълни, че вече редят листите си в страната заедно с коалиционните партньори.

Румен Радев - президент на Република България (2017-2026 г.): "Българите трябва да осъзнаем, че за да съхраним Родината, децата си, домовете и нашето бъдеще трябва да бъдем сплотени. Не трябва да се поддаваме на политически и всякакви други разделения, не трябва да оставим държавата в ръцете на търгаши, защото днес това е въпрос на оцеляване. И това е именно каузата на коалиция "Прогресивна България", които ние регистрирахме вчера. Честит празник на свободата на всички българи!"

Още от: Политика

Отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от "Величие"
Отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от "Величие"
Крум Зарков: Трети март е вечна и непоклатима дата в българската история Крум Зарков: Трети март е вечна и непоклатима дата в българската история
Чете се за: 00:25 мин.
АПС: Отдаваме почит към саможертвата на всички, които извоюваха свободата на България АПС: Отдаваме почит към саможертвата на всички, които извоюваха свободата на България
Чете се за: 00:42 мин.
Радостин Василев: Отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание достига триумфа си Радостин Василев: Отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание достига триумфа си
Чете се за: 01:30 мин.
Рая Назарян: Свободата е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои Рая Назарян: Свободата е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои
Чете се за: 00:55 мин.
Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички загинали за нашата свобода Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички загинали за нашата свобода
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
