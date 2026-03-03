Румен Радев: Битката с олигархията и укрепването на държавността ще е основна цел на новата формация

На честванията в Стара Загора Румен Радев коментира регистрираната вчера коалиция, която ще се яви на изборите през април. Той заяви, че битката с олигархията и укрепването на държавността ще е основна цел на новата формация. Радев допълни, че вече редят листите си в страната заедно с коалиционните партньори.

Румен Радев - президент на Република България (2017-2026 г.): "Българите трябва да осъзнаем, че за да съхраним Родината, децата си, домовете и нашето бъдеще трябва да бъдем сплотени. Не трябва да се поддаваме на политически и всякакви други разделения, не трябва да оставим държавата в ръцете на търгаши, защото днес това е въпрос на оцеляване. И това е именно каузата на коалиция "Прогресивна България", които ние регистрирахме вчера. Честит празник на свободата на всички българи!"